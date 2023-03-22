閃美禁令 輝達推中國特供版H800 AI晶片

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）21日舉行年度GPU技術大會（GTC），會上公布向程式開發商提供配置先進晶片型號A100及H100的超級電腦租賃計劃DGX Cloud，這讓開發商能夠以較低廉成本，開發ChatGPT般的人工智慧（AI）服務。輝達更已經為中國特製H800晶片，以繞過美國禁止向中國出售A100、H100晶片的禁令。

綜合外媒22日報導，輝達去年已經因應美國政府最新禁令，削弱A100晶片部分能力，改製成A800晶片。輝達發言人表示，已經開發一款可出口給中國業者的H800晶片，並且已交由中國雲端科技商使用，包括阿里巴巴、騰訊、百度等網科巨頭。

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，在中國，我們有特別定製的Ampere和Hopper晶片。這些會透過中國雲提供商，比如阿里巴巴、騰訊、百度這些企業提供落地的能力，我完全相信他們有能力去提供頂級的系統服務，對於中國新創公司一定會有機會來開發自己的大語言模型。

報導稱，近期ChatGPT成為全球火爆話題，也帶動AI風潮。輝達提供給中國科企的特製H800晶片，對於業者在開發生成性AI技術相當重要。

但H800晶片功能上較A100減少，且數據傳輸率降低至僅約H100的一半，由於業者透過海量數據對AI模型訓練時，傳輸速率相當重要，若傳輸比較慢，意味著必須花費更多訓練時間。但這種變通做法卻可以繞開美國禁令，合法將晶片產品出口至中國。

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