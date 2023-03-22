紫光前老董被抓 謝金河3字評 再揭1事

曾是大陸半導體「國家隊」要角，狂言要「買台積電、併聯發科」的紫光集團前董座趙偉國，日前因「涉嫌職務犯罪」遭起訴，讓財信傳媒董事長謝金河有感而發，表示2015年時，台灣不少半導體業老闆都渴望併入紫光，現在回想恐會直冒冷汗，更稱對比華為創辦人任正非總是「言所當言」，扮演老實樹的角色，趙偉國堪稱是「假大空」代表人物，兩人格局大不同。

謝金河在臉書以「土豪與老實樹：趙偉國，任正非命運大不同！」為題發文，指出近日除矽谷銀行破產、瑞士信貸危機外，民眾也許會注意到失聯逾7個月的前紫光集團趙偉國被以「涉嫌職務犯罪」起訴，

他還透露，2015年趙偉國來台時曾見過面，那時他豪氣干雲，除了準備吞下矽品、南茂，又揚言併入聯發科及台積電，震驚整個半導體產業界。來台之前，紫光整合了展訊、銳迪科，再併購威騰電子，他相中手機晶片的聯發科並不令人意外。

那時台灣的半導體產業正處在最脆弱的時刻，聯發科股價在200元以下，台積電在100元，而那一年記憶體產業風雨飄搖，茂德、爾必達破產，力晶下市，南亞科也告急。

趙偉國的台灣行，充分展現土豪本色，正是假大空最典型的人物，如今關入牢房，那個時候渴望併入紫光的台灣半導體業老闆，現在回想恐怕會冒出冷汗。

謝金河也表示，另一個對照組是華為的任正非，17日他在深圳總部的頒獎典禮上說自己並不反美，更稱美國科技實力10年也跟不上。從愛女孟晚舟遭拘捕，任正非經常親自到枱面發言，從華為發展晶片的困難，到對經濟不斷示警：經濟寒氣逼人，活下來最重要，不是追求規模經濟，而是重視現金流。

在一片唱旺中國經濟的呼聲中，任正非總是扮演老實樹的角色。1944年生的任正非即將邁入8旬老年，他領導的華為將航向何方？這些年面對制裁壓力，能否擺脫困局？在5G基地台舗設大紅的中國鐵塔股價跌到1港元以下，看起來並不輕鬆，但任正非言所當言，格局大不同。

（旺得富理財網 李宗莉）

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