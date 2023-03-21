陸擬補貼晶片商 回擊美國圍堵制裁

在美國加速與日本、荷蘭等國聯手圍堵下，大陸晶片產業處境愈發艱難。在經濟下行、財政壓力緊繃下，日前傳出大陸政府有意「抓大放小」，優先放寬幾家晶片生產商獲取補貼的條件，這將讓中芯國際、北方華創等領先科企在官方支持的研究項目中，擁有更多的掌控力。

綜合外媒21日報導，面對美國等西方國家在晶片業的圍堵制裁，大陸政府正以舉國體制進行突圍，透過對特定企業進行補貼是最直接的手段。

去年12月傳出，大陸政府打算規劃人民幣（下同）1兆元金額，推動當地半導體生產線自給自足，但因去年底官方解封後疫情爆發，令大陸經濟與財政實力受限，該計畫被迫暫時擱置。

英國金融時報引述知情人士透露，美國制裁逼使中方思考應如何支援本土晶片業發展，大陸政府打算放寬幾家晶片生產業者獲取補貼的條件，讓這些具有技術優勢、規模效應的領軍企業們，可以更容易獲得官方的額外補貼，進而讓這些企業在官方支持的研究項目中，擁有更多主導權與影響力。

知情人士指出，預料這將讓大陸晶圓代工業者中芯國際、華虹半導體，記憶體製造業者長江存儲、長鑫存儲，設備業者北方華創、中微半導體等率先獲益。

報導稱，近期大陸政府支持、整合本土晶片產業的動作加大加快。

中共總書記習近平在去年中共二十大的工作報告中，強調要實現技術自力更生，「技術」一詞被提到40次，比2017年十九大報告的17次大幅增加。今年3月全國「兩會」（人大、政協）期間，大陸重新組建中央科技委員會及科學技術部，藉此加強今後對科技工作的集中統一領導。

此外，儘管去年年中大陸政府對半導體業發動一波反貪腐行動，不少官員如前工信部部長肖亞慶、國家集成電路產業投資基金（大基金）總經理丁文武、紫光集團前董事長趙偉國等相繼落馬，但官方與各地產業基金對半導體行業的支持並未退卻。