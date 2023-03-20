美國會攜手矽谷 建構反中聯盟

美國政府正與矽谷科技業者加速組成對抗中國聯盟，頭號目標正是中國短影音平台抖音海外版TikTok。除了美國司法部正調查TikTok母公司監控記者的行為，部分美國議員也動員多位矽谷科技圈重量級人士加入反中陣線。

華爾街日報報導，多位矽谷科技高層與美國議員擬訂於22日晚間舉行一場私人晚宴，討論國家安全、中國議題以及美中科技競爭加劇等問題，出席者包括了PayPal共同創辦人、有「矽谷創投教父」之稱的Peter Thiel等人。由於TikTok執行長周受資將在23日出席美國國會聽證會，上述聚會被外界視為美方私下另組「打擊中國聯盟」。

主導這個跨黨派、跨東西岸的反中聯盟的靈魂人物，是Google前政策顧問、現任「美中經濟與安全審查委員會」委員的海柏格（Jacob Helberg）。該委員會是隸屬於美國國會的研究及諮詢小組。

報導指出，美國及多個西方國家陸續宣布禁止政府裝置使用TikTok，反TikTok的聲浪正在全球凝聚。拜登政府還要求TikTok的中國母公司字節跳動出售股份，否則就全面封殺TikTok。

不僅如此，美國司法部也在調查字節跳動監控美國記者的行為。去年12月，字節跳動在一份由外部律師事務所進行的調查中，承認其員工濫用職權，為查明公司機密資訊外洩的問題而查看了美國TikTok用戶的數據，其中包含了兩名記者的資訊。

消息曝光後，字節跳動將參與該行動的四位員工解僱，TikTok也表示已重組內部審計和風險控制部門，並取消該部門獲取所有用戶數據的訪問權限。但知情人士透露，美國司法部、聯邦調查局和弗吉尼亞州的聯邦檢察官仍在調查此事件。