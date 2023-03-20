習近平訪俄 稱「務實對話定能解決危機」

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普丁邀請，今日起對俄羅斯進行為期三日的國事訪問。

習近平在出訪前在俄羅斯媒體發表署名文章，稱這次對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅，期待與普京一同，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。

習近平提到，當今世界正處於百年未有之大變局，傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，霸權霸道霸凌行徑危害深重，世界經濟復甦道阻且長。國際社會憂心忡忡，盼驅散危機的合作良方。他稱，國際社會清楚地認識到，世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。一個團結而非分裂、和平而非動盪的世界，符合全人類共同利益。

習近平在談及烏克蘭危機時重申，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中方相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道。

克里姆林宮亦發布普丁在中方媒體撰寫的文章，形容習近平為老朋友，俄羅斯高度期待習近平的到訪，對方訪問俄羅斯將再次確認兩國夥伴關係的特殊性質。

普丁又感謝中方在俄烏衝突中採取平衡的立場，了解衝突的背景和真正原因。俄方也歡迎中國願意在解決危機中扮演建設性的角色。

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