馬英九月底訪陸 74年來首位登陸卸任元首

港媒報導，前總統馬英九可能在3月底至4月初訪問大陸，北京大學、復旦大學、湖南大學都在其預定行程中，馬英九將和相關大陸高校的台灣師生舉行座談會，並將於近日正式對外宣布。

香港01報導，在傳聞馬英九將造訪學校負責相關工作的人士透露，將籌備師生在馬英九到訪時，進行兩岸學術交流活動。

此外，大陸2023年舉辦的清明公祭軒轅黃帝典禮，將於4月5日在陝西省黃陵縣舉行。報導指出，該活動過往都由陝西省政府主辦，2023年則罕見由國台辦、國務院僑辦、中華全國歸國華僑聯合會與陝西省政府共同主辦。由國台辦領銜主辦祭黃帝典禮，以及時間上的安排，也給了馬英九訪陸之行是否出席的想像空間。

報導稱，馬英九於2008年至2016年擔任總統，任內力主兩岸和平發展路線。卸任前夕的2015年11月7日，馬英九與大陸國家主席習近平於新加坡舉行歷史性的兩岸領導人會面。如果馬英九訪陸行成真，可望再寫下兩岸關係史新的一頁。

（工商 蘇崇愷）

前總統馬英九本月27日至4月7日將赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流。據了解，此行並未安排會見大陸國家主席習近平，相關行程明天將與總統府報備。這也是中華民國遷台74年以來，首度有元首卸任後訪問大陸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬前總統將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

蕭旭岑指出，馬前總統將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流。

據悉，明日馬辦將與總統府報備相關行程。至於此行是否會見習近平，馬辦表示沒有安排；而其他官員的部分，馬辦則表示客隨主便。

這也是中華民國遷台74年以來，首度有元首卸任後訪問大陸。

（中時 李奇叡 、中時新聞網、 丁世傑）

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