想投資綠能？中國扮演關鍵角色

聚焦於氣候變遷題材的投資人，往往忽視了中國企業的存在。但聯博認為，在全球綠能轉型的過程中，中國企業扮演著不可或缺的角色，投資人若能擇優慎選標的，潛在報酬可望具吸引力。

觀察多數環境相關基金的持股部位，中國企業只占極少數、甚至付之闕如。根據晨星數據顯示，截至2022年底，全球資產管理規模前十大的環境相關股票型基金當中，有五檔並未布局中國，另四檔在中國的持股比重不到5％。

聯博認為，避開中國可能錯失投資良機。全球減碳工作加速進展，無不需要中國產品當後盾。太陽能、風能與電動車需求暢旺，有賴全球的龐大供應鏈。此外，綠能轉型需要原物料、產品與零組件，其中有一部分的全球市場由中國企業所主導。

舉例而言，中國的銅與鎳是風力發電機、太陽能板與電動車的關鍵原物料，目前全球有58％的鋰與87％的稀土均在中國加工，兩者亦是風力發電機與電動車的原物料。

中國占全球太陽能需求的37％，亦是全球最大的太陽能設備消費國。根據彭博新能源財經（BloombergNEF）數據指出，全球太陽能製造供應鏈約有四分之三位於中國。有鑑於此，隨著中國與其他國家推動淨零排放，在相關需求漸增下，中國太陽能設備廠可望暢旺成長。

再者，中國目前已是全球第一大電動車市場，中國車廠來勢洶洶，亦導致全球電動車市競爭白熱化。除了車廠之外，電動車供應鏈也充滿投資機會；舉例而言，中國生產全球約75％的電動車電池，以及約70％～80％的電池零組件。展望未來10年，隨著全球電動車需求受惠於補助而持續成長，中國仍將在所有供應鏈扮演要角。

為了達到淨零目標，需要有基礎設施支援電動車與替代能源，以及促進能源、水源與環保材料的使用效率。採銅業者、海底電纜製造商與智慧電網供應商等環節，均有助於全球升級與精簡基礎建設。

有鑑於政府決策對中國經濟的影響重大，外國投資人對於投資中國企業可能存有疑慮，但聯博認為，嚴謹的投資過程有助於因應法規風險，亦即應該鎖定有助於推動全球能源轉型、又與中國長期政策目標接軌的中國企業。了解中國政策與經濟態勢的特色，便可發掘長期有撐的投資機會。中國政府承諾在2060年前達到碳中和，形同一股重大的長期政策趨勢，可望推升能源轉型相關企業。

因此，許多中國企業都是潛在投資標的，範圍涵蓋工業、公用事業、原物料、非核心消費品與科技等。參與淨零轉型趨勢、且市值在10億美元以上的中國境內與境外個股約400家。其中，產業領頭羊若能夠促進達成淨零目標，亦能因應氣候風險，可望名列首選個股。此外，潛在標的亦應該具備強勁的競爭優勢、擁有長期成長力道，且股價具有吸引力。

儘管總經環境不佳，但聯博認為，全球經濟將持續降低對化石燃料的依賴，為推動能源轉型的企業帶來長期成長動能。即使先前並未受到注意，但投資組合若能聚焦於基本面穩健、深度接軌全球綠能轉型的中國企業，則潛在報酬可望具吸引力。