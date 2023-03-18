地方補貼特定車款 陸汽車銷量不增反減

為保持市占率與消化庫存，3月初大陸東風汽車聯合湖北省政府啟動補貼降價促銷後，引發各地車企與政府仿效。但由於各地補貼僅限於當地車企與特定車款，引發業界人士擔憂。中國汽車流通協會日前開第一槍批評稱，若任由類似「東風－湖北」的補貼發展，將對大陸汽車產業造成重大傷害。

綜合陸媒報導，今年3月初，東風汽車聯手湖北省政府啟動「政企補貼」降價促銷，單輛車最高補貼可達人民幣（下同）9萬元，此舉震撼業界，讓東風汽車近日銷售開紅盤，甚至有外省民眾不惜長途奔波到武漢購車。但此舉也造成讓各地燃油車企與政府跟進，引爆價格戰。

其中，17日成都經開區（龍泉驛區）的「產銷聯動」汽車消費活動，發放補貼總額高達1億元，每車累計補貼更達15萬元。市場人士直指，成都主要是為了扶持當地汽車產業，成都經開區（龍泉驛區）本就是大陸重要的汽車產業基地之一，聚集一汽大眾、一汽豐田、東風神龍等十家整車車企。

對此，部分業內人士難以認同。由銷售業者組成的中國汽車流通協會17日公開發文批評稱，補貼本是市場常見的手段，但類似「東風－湖北」的補貼模式只針對本地生產的汽車品牌，充滿地方保護主義色彩，有失公平性。同時會造成消費者的觀望心理，反而有礙後市表現，也會給車市秩序帶來混亂。

中國汽車流通協會數據顯示，3月1日至12日大陸乘用車市場零售41.4萬輛，年減17％，較2月份同期也下降11％。今年以來累計零售309.4萬輛，年減19％。顯示各地爭相補貼下，大陸汽車銷量不增反減。

另外，車企降價戰也令零組件廠商壓力大增。行業人士指出，降價潮時間一旦拖長，零組件企業勢必會遭受波及，業界可能出現大洗牌現象。