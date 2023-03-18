恒大重組方案曝光 債權人獲資恐縮水

史上最大爆雷房企、中國恒大的債務重組道路17日晚間傳出新消息，恒大即將與境外債券投資者達成債務重組協議，雙方擬各退一步，協議透過延長債務到期日，同時允許推遲部分票息的支付，為恒大爭取減緩債務壓力。

騰訊財經18日報導，若恒大與境外債投資者達成重組協議，將為膠著已久的債務危機帶來突破性進展。市場傳聞的重組方案指出，原本立場強硬的境外債投資者已同意對部分債券進行「剃頭」操作，即獲得的資金將低於其所持有的債券面值，但實際金額目前尚未確定。

其中，恒大擬將債權人持有債券與發行新債券進行互換操作，可能是以公司在香港上市的恒大物業和恒大汽車等股份作為抵押的債券，因此投資者不會立即獲得恒大償付。恒大另將向投資者提供最長12年到期、票面利率最高達9％的無擔保新債券。

報導稱，以恒大為首的一眾大陸房企，自2021年下半年起相繼爆發債務危機，涉及企業包括融創中國、世茂、佳兆業、中國奧園和花樣年等。恒大作為指標性房企，2021年12月在廣東省政府工作組指導下成立風險化解委員會，啟動債務重組作業，至今已超過一年。

市場分析指出，由於最新協議中恒大不會向投資者支付票息，而是提供更多債券，因此恒大不會立即面對支付利息的負擔，將可減緩償債壓力，獲得喘息空間。此外，恒大董事長許家印擬將恒大汽車提供的貸款，轉換成該公司的股份。

另一方面，恒大近年積極出售資產變現，同時配合官方推展「保交樓」工作。恒大地產珠三角17日公布，3月上半個月恒大集團銷售額為人民幣（下同）50.9億元，月增132％，恒大地產珠三角以銷售額4.8億元，在恒大集團各區域銷售業績中排名第二。恒大地產珠三角強調，恒大集團只有將「保交樓」貫徹到底，才能修復市場信任鏈，令銷售復甦。