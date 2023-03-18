突圍封殺 任正非：擴大投入前沿技術探索

面對近年美國政府在5G、晶片領域的封堵，華為創辦人、總裁任正非近期表示，華為已在三年時間內，完成超過1.3萬顆受美國制裁影響的產品零組件替代開發；2022年的研發經費是238億美元，華為今後在前沿技術探索上還會繼續加大投入。

網易新聞18日報導，上海交通大學先進產業技術研究院官方微博日前顯示，任正非2月底在「難題揭榜」火花獎座談會上表示，華為現在還處於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步。去年華為研發經費是238億美元，幾年後隨著公司利潤增多，在前沿技術探索上會持續加大投入。

談到被美國制裁的三年，任正非表示，華為用三年時間內完成超過1.3萬顆零組件的替代開發、超過4千片電路板的反覆換板開發。今年4月，華為的MetaERP（IT系統）將會宣誓，完全用自家的操作系統、資料庫、編譯器和語言。MetaERP已經歷華為全球各部門的應用實戰考驗，許多設計工具也上了華為雲公開給社會應用，逐步克服被斷供的尷尬。任正非指出，華為能夠度過難關，是因為過去用了近20年時間，在基礎理論上做準備，投下人民幣（下同）幾千億培養出一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家。

任正非表示，自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技非常發達。即使華為遭受美國制裁，自己現在也不反美，「我們想成為最先進，就須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力，還是我們用幾十年時間達不到的」。

報導稱，華為輪值董事長徐直軍此前在2023年新年致詞中表示，華為2022年銷售收入6,369億元，將繼續保持強研發投資。該銷售收入略高於華為2021年全年的6,368億元，較2020年的8,914億元大減近30％。