文心一言轉熱 企業戶破9萬

去年底ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮，近日中外業者紛紛推出進階版、中國版應用，其中百度16日推出的陸版GPT，至18日中午企業用戶已增至9萬，引來包括華為、字節跳動、新東方等網科企業高層熱議。新東方董事長俞敏洪更稱，「企業家沒玩過ChatGPT，沒資格談新科技發展。」

綜合陸媒18日報導，近日微軟、谷歌、商湯科技等中外企業均推出新的GPT應用，尤其是15日微軟支持的OpenAI推出的GPT-4，以及百度16日推出的「文心一言」，再度引爆市場與業界對AI的熱情。

據百度官方微博消息，16日下午2時百度發表會後一小時內，排隊申請「文心一言」企業版API調用服務測試的使用者就達到3萬多家，一天後突破7萬家，截至18日上午11點前，申請「文心一言」測試的企業達9萬。

另一方面，近兩日百度股價經歷先抑後揚的表現。「文心一言」發表時，百度港股一度大跌近10％，後收窄至6.36％，但在更多人內測後，市場對「文心一言」看法改觀。17日收盤，百度港股大漲13.67％，報142.2港幣。

對此，百度董事長李彥宏表示，「外界回饋跟我預期差不多…，你去看ChatGPT在剛推出的時候，外界回饋比文心一言還要糟糕。」他坦言，自己從來不為股價做過多解釋，「每次都去解釋股價波動，那我不用幹活了」。

GPT也成為大陸網科業界最熱門的談資。華為總裁任正非表示，未來在AI大模型上會風起雲湧，不會只有微軟一家。

任正非指出，AI軟體平台公司98％都是對工業社會、農業社會的促進，「ChatGPT對我們的機會是什麼？它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣華為的產品就有市場需求。」

旗下擁有抖音、TikTok的字節跳動CEO梁汝波表示，ChatGPT給行業帶來很大震動，日前GPT-4的推出也很震撼，「我們要深入學習，深入理解它的原理，去思考如何結合場景來給用戶創造價值」。