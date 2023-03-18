中勸俄烏無條件停火 美反對

中國國家主席習近平將於3月20日至22日赴俄羅斯進行國是訪問，俄方18日預告，習近平與俄羅斯總統普丁將進行一對一談話，並簽署兩份重要聯合文件。在俄烏戰爭持續膠著之際，習近平此行肩負勸和促談任務，但美國政府美東時間17日表示，反對中國所主張的俄烏無條件停火立場。

俄羅斯衛星通訊社18日引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁和習近平20日將於莫斯科舉行非正式午宴一對一對話，並於21日舉行一天的會談。

克宮指出，雙方計劃在習近平訪問期間，對深化俄中在國際舞台上合作的背景下交換意見，並將簽署一連串重要的雙邊文件，包括關於兩國關係進入「新時代」的宣言，以及有關俄中未來七年的經濟合作計畫。

然而，習近平出訪前夕，中美針對俄烏議題再度交鋒。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）美東時間17日表示，美國政府持續鼓勵中國領導人與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話，以了解烏克蘭觀點。

但柯比批評中國立場，認為現階段停火是對俄國征服行動的認可，且俄方得以利用停火進一步鞏固在烏陣地、重整部隊，在適當時機重新發動攻擊。對於中國是否向俄羅斯提供致命武器，柯比重申，美方目前沒有跡象或證據顯示中方向俄羅斯提供武器，但警告中國切勿援俄。

中國駐聯合國副代表耿爽18日對此表示，中方在烏克蘭問題上的立場沒有改變，已公布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，將繼續與國際社會一同為政治解決危機發揮積極作用。中方呼籲，國際社會要以最大的緊迫感勸和促談，為重啟談判創造條件。

另一方面，3月下旬中國將進行多場外交活動，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將於26日至31日對中國進行國是訪問。巴西外交部官員表示，魯拉將率領多達240名商界代表組成的代表團訪中，其中90名來自農業部門。

外媒18日引述巴西官員表示，由於中國是巴西出口的最大客戶，因此巴西政府所有部門都將派代表參與本次對北京和上海的訪問行程，希望推動與中國的貿易關係多樣化。