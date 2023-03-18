矽銀風暴 人行副行長指「這特徵」釀風險

中國人民銀行副行長、黨委委員宣昌能表示，過去長期低利率環境使部分金融機構習慣於在利率低波動性環境下擺佈資產負債，缺乏對利率短期、大幅波動的預期和敏感性。美國矽谷銀行的資產負債特徵使其對利率變化更為敏感並最終引發風險。

3月18日，宣昌能在全球財富管理論壇2023年會指出，近期美歐個別少數銀行業機構暴露出的風險表明，主要發達經濟體貨幣政策的快速調整在產生外溢效應的同時，也存在內因影響。過去長期低利率環境使部分金融機構習慣於在利率低波動性環境下擺佈資產負債，缺乏對利率短期、大幅波動的預期和敏感性。矽谷銀行的資產負債特徵使其對利率變化更為敏感並最終引發風險。

宣昌能指出，從目前情況看，主要發達經濟體通膨短期內能否明顯回落還存在不確定性，繼續保持較高利率水準也可能對銀行業等金融體系的穩健運行造成不利影響，這些都增大了貨幣政策調控面臨的兩難甚至多難。財富管理和資產配置對這些重要宏觀變數的變化十分敏感，由於不確定性、不穩定因素增多，未來全球財富管理面臨的挑戰也在增大。

他稱，在全球經濟金融格局發生調整和變化的大背景下，價格體系包括利率參數等可能產生非線性和跳躍式的變化，這些都會給全球財富管理帶來新的挑戰。

宣昌能還表示，隨著中國經濟增長動能逐步恢復和金融市場進一步開放，相信中國金融資產的投資屬性和避險屬性也會更加凸顯。

（ 中時 林勁傑）

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