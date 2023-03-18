IMF總裁傳24日訪中 將出席博鰲論壇

外媒引述國際貨幣基金（IMF）消息人士透露，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）計畫將於3月24日至30日訪問中國。消息指出，喬治艾娃此行還將參加一些會外活動和與當局的雙邊會議。

外媒報導，喬治艾娃將於3月26日在北京舉行的中國發展論壇上發表主題演講，並於30日轉赴海南，出席博鰲亞洲論壇2023年年會，並發表講話。

喬治艾娃曾於1月份表示，2023年對於全球大部分經濟體而言，將會是艱難的一年，因為全球經濟增長的主要引擎，包括美國、歐洲和中國，都經歷經濟放緩。

她認為，中國2022年的表現「令人失望」，經濟增長可能只達到全球平均、或低於全球平均增長，是40年來首次，但有望自2023年中起，再度協助推動全球增長。

（工商 楊晴安）

路透社報導，國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將於24至30日訪問中國。

路透社今天引述國際貨幣基金（IMF）消息人士透露，喬治艾娃將於26日在北京舉行的「中國發展高層論壇」（China Development Forum）進行演說，並於30日在海南省瓊海市舉行的博鼇亞洲論壇（Boao Forum for Asia Annual Conference）年會發表演講。

會議期間，喬治艾娃也將參加一些場邊活動，並與當局舉行雙邊會談。

喬治艾娃一直敦促中國更積極參與債務減免計畫，特別是向北京大量借款而陷入困境的國家。喬治艾娃2月在印度舉行的20國集團（G20）財長會議場邊主辦了主權債務圓桌討論，中國官員參加了會議。

北京後來同意對斯里蘭卡提供具體融資保證，這將為國際貨幣基金對斯里蘭卡的29億美元紓困計畫解套。但目前未知北京是否也會對於尚比亞等其他陷入債務困境的國家提供類似保證和債務減免。

中國政府堅持，多邊開發銀行分擔窮國的債務減免，但遭到世界銀行（WB）、美國、其他富裕國家與開發中國家的反對。

（中央社）

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