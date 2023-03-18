不怕制裁 任正非:已開發1.3萬個零組件替代

據新浪財經報導，華為創始人任正非在17日參加上海交通大學活動，並在其座談會中揭露華為在2022年的研發投入情況。

任正非說，「 我們現在還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步。2022年我們的研發經費是238億美元，隨著我們的利潤增多，在前沿探索上還會繼續加大投入。 」

任正非表示，「我們用三年時間內完成13000+顆器件的替代開發、4000+電路板的反復換板開發……。直到現在我們電路板才穩定下來，因為我們有國產的零部件供應了。 」

提及現在當紅的ChatGPT及人工智慧，任正非表示未來在AI領域上會風起雲湧，不只是微軟一家。「人工智慧軟體平臺公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。」但是華為除了會做AI的底層算力平臺，應用平臺不會是他們的選項。ChatGPT對華為的機會在於它會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣華為的產品就有市場需求。

華為在2019年被美國商務部列入實體清單，隨後美國批准企業繼續出口華為5G技術以下商品的許可，但當前美國出現擴大限制的聲浪，部分人士要求將限制擴大到4G以及其他潛力科技領域，甚至認為應該要完全禁止美企出口華為。

（工商時報 陳彥綺）

內部講話談ChatGPT、美國 任正非：自己現在也不反美

中國電訊設備商華為近日在深圳坂田總部舉辦「難題揭榜」火花獎頒獎典禮，華為創辦人任正非講話談到一系列議題，包括與美國為主的西方關係，以及近期風靡全球的人工智慧（AI）聊天機器人「ChatGPT」等。

談到與西方的關係時，任正非稱自己年輕時很崇拜西方，因為西方科技發達，即使在創立華為後，他也是親西方的，當時還提出「要用世界上最好的零部件和工具造世界上最好的產品」的口號，並成功實現。後來華為突然受到制裁，別人不能提供零件、工具，「我們就傻了」。他續指，世界上最好的零件很多來自美國，「實際上我就是親美的」，當美國打華為一棒，狠狠制裁時，副董事長徐直軍對他說了一句話：「美國沒有明白，他們這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了一個最反美的人。」

不過任正非提到，自己現在也不反美，若想成為最先進，就必須向一切先進的人學習，美國在科教上的軟實力，還是他們用幾十年時間達不到的，且美國幾百年的創新土壤，不會因一輪一輪的政治家而退化。同時，幸虧公司投了幾千億人民幣培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，並用三年時間內完成13000＋顆器件的替代開發、4000＋電路板的反覆換板開發等，並做出了自己的管理系統MetaERP軟件。

談到AI，任正非表示，人工智慧軟體平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2％，98％都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。他舉例，德國之所以這麼挺華為的5G，因為要推進人工智慧對德國工業的進步，德國很多工廠的生產無人化；山西煤礦在地下採用5G＋人工智能後，人員減少了六至七成，大多數人在地面的控制室穿西裝工作。這些都是已經大規模使用的例子，在這些過程中，最終對人類的貢獻是很大的。

任正非說，現在公司還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步，去年研發經費達238億美元，隨著利潤增多，幾年後在前沿探索上還會繼續加大投入。

任正非提到，電腦的迭代速度比通信的迭代速度快得多，不是兩三年迭一個代，而是兩三個月，且世界變化的速度還會越來越快，「未來的世界很恐怖」。他認為，AI正在顛覆人們過去的認知，人類社會變化不可想像。

（中時 林勁傑）

延伸閱讀

美傳再限制華為 輝達恐遭殃

美制裁華為升級 蔡正元爆：和這企業有關

傳美國擬再出重手 掐斷美企對華為出貨