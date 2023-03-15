借鑑矽銀 人行強化金融安全網

美國矽谷銀行倒閉風波在全球持續蕩漾。中國人民銀行近日召開多次會議，表示金融機構總體經營穩健，強調金融業要增強憂患意識，完善應急處置預案，守住不發生系統性風險的底線。

人行官網15日公布，人行黨委近日先後召開擴大會議及2023年金融穩定會議，強調要持續防範化解金融風險，堅持底線思維，織密金融安全網，強化金融穩定保障體系建設，完善應急處置預案，維護金融市場和金融基礎設施平穩運行，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議指出，要堅持「房住不炒」定位，推動房地產市場平穩健康發展。並增強憂患意識，妥善應對美西方遏制打壓。

人行指出，大陸金融體系中，銀行業資產占比超過九成，銀行業總體經營穩健，是大陸金融體系的「壓艙石」。從銀保監會公布的不良貸款率來看，近兩年雖有疫情衝擊，但銀行業的壞帳率仍穩步下降，至2022年第四季已降至1.63％的低水準。

另外，大陸官媒證券時報15日評論指出，美國矽谷銀行事件引發的金融市場波動、行業性反思仍在持續，該事件在大陸發生的可能性較小，不會衝擊金融體系，但大陸金融業仍然要從中汲取教訓，將風險防控放在首位。

文章強調，與美國轉向過猛的貨幣政策相比，大陸貨幣政策強調穩健，即使刺激經濟也不會大水漫灌，積極採取精準有力的結構性貨幣政策工具達到效果。

另外，矽谷銀行事件也反映美國監管規則對此類銀行流動性要求的放鬆。相較之下，從監管政策看，近年大陸公布了資管、理財等一系列金融監管政策，對銀行等各類金融機構涉及的管道、期限錯配等情況，作出詳細的針對性規定，扭轉了行業亂象，基本遏制了影子銀行風險，化解了潛在的金融風險。

另外，大陸金融體系監管的頂層設計進一步完善，從「一行三會」格局，到「一行兩會」，再到成立金融穩定發展委員會，直至近期組建國家金融監督管理總局，填補監管空白，完善機構和風險監管職能，形成了金融風險全面監管的體系。