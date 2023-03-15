傳獲新融資 字節跳動估值達2,200億美元

全球最大獨角獸企業、旗下擁有抖音、TikTok等影音平台的字節跳動，傳出獲取新融資。總部設在阿布達比的人工智慧（AI）公司G42，入股字節跳動超過1億美元。以此換算，字節跳動最新估值約2,200億美元，這較TikTok（抖音國際版）去年回購股份期間的3千億美元估值，縮水約27％。

另一方面，TikTok近年受困於美國的國安壓力，為化解美方疑慮，傳出公司高層正在研究最終方案，即若無法說服美國官員下，將考慮從中國母公司字節跳動剝離的可能性。

綜合外媒15日報導，消息人士表示，G42是由阿拉伯聯合大公國皇室成員、國安顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan控股的AI企業，最近數月，G42透過旗下基金向字節跳動現有股東收購股權，換算後字節跳動的估值約為2,200億美元。

報導稱，之後還有一家基金公司以2,250億美元的估值入股字節跳動，但數據都遜於字節跳動去年回購股份期間的3千億美元估值，更遠低於2021年3千億至4千億美元的次級市場估值。

分析人士指出，本次融資對字節跳動的估值，尚未來得及反映美國矽谷銀行倒閉所帶來的衝擊，該起事件震撼全球新創企業，並引發對金融界系統性風險的擔憂，後續恐對字節跳動的估值帶來負面影響。

字節跳動是張一鳴在2012年3月創辦，並在同月完成人民幣數百萬元的初次融資。此後11年，字節跳動靠著抖音、TikTok迅速壯大。近年字節跳動頻傳將赴美國、香港上市的消息，但在中國整頓互聯網平台、中美關係惡化，以及美股中概股審計等問題接連發生下，歷經多輪融資的字節跳動仍無法完成上市。

更麻煩的是，字節跳動還捲入國際政治漩渦。TikTok從2022年開始，一直與美國外國投資委員會（CFIUS）商討，尋求消除對方的國安顧慮，但雙方一直未能達成共識。消息人士透露，TikTok高層正在制定對策，一旦其提出的方案無法獲得美方首肯，將考慮與母公司字節跳動完全剝離，但這是最後方案。且一旦剝離，可能導致TikTok要面臨出售或另行股票上市，且需要中國政府也同意這樣的交易。