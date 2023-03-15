美國銀行業爆掉大陸被波及？真實現況曝

排名全美第16大的矽谷銀行爆發流通性危機，無預警倒閉，且包括矽銀在內，美國銀行業一周內有3家銀行宣告破產，引發市場擔憂出現系統性危機，甚至重演2008年金融海嘯。對此，大陸證券時報社論認為，矽銀風暴不會影響大陸金融體系，但會給銀行業上了一課，給予警惕。

路透社引述證券時報社論報導，矽谷銀行倒閉事件很難會在大陸發生，但此事將對大陸中小型銀行的發展與金融系統的穩定產生很重要的影響，尤其在過去一周，中小型銀行的股價表現遠遜於大型銀行，代表人們仍會擔心他們的風控能力。

中小型銀行更容易面臨利率風險，尤其在升息周期，利差縮小與投資損失都可能讓中小型銀行陷入困境，「雖然矽谷銀行風暴不會對大陸金融市場產生實質性影響，但金融業需要認真吸取這次的教訓，將風險管控擺在首位。」

報導提到，目前與矽谷銀行有業務關聯的大陸企業，紛紛跳出來澄清，兩家公司是不同的運作體系，財務狀況相當穩定。

由於市場恐慌情緒快速上升，拜登政府上周末與周一火速採取相關措施，並公開喊話美國金融體系相當穩定，存戶也得以保全存在銀行內的資金，但不會紓困已經倒閉的銀行與其投資者。

（中時新聞網 郭宜欣）

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