大陸前2月工業增加值 年增2.4％

大陸國家統計局公布一系列經數據，前2月國民經濟企穩回升。其中，前2月全國規模以上工業增加值同比增長2.4% ，比2022年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.7%，製造業增長2.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4%。2月份規模以上工業增加值比上月增長0.12% 。2月製造業採購經理指數為52.6%，比上月上升2.5個百分點；企業生產經營活動預期指數為57.5%，上升1.9個百分點。

前2月全國服務業生產指數同比增長5.5% ，2022年12月份為下降0.8%；兩年平均增長4.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業生產指數同比分別增長9.3%、7.6%；住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業生產指數分別增長11.6%、4.2%、3.0%。

前2月社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，2022年12月份為下降1.8%；兩年平均增長5.1%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額66796億元，同比增長3.4%；鄉村消費品零售額10271億元，增長4.5%。全國固定資產投資（不含農戶）53577億元，同比增長5.5%，比2022年全年加快0.4個百分點；兩年平均增長8.8% 。分領域看，基礎設施投資同比增長9.0%，製造業投資增長8.1%，房地產開發投資下降5.7%。

前2月貨物進出口總額61768億元，同比下降0.8%。其中，出口34936億元，增長0.9%；進口26833億元，下降2.9%。進出口相抵，貿易順差8103億元。

前2月全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。2月全國城鎮調查失業率為5.6%，比上月上升0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為6.0%。

前2月全國居民消費價格同比上漲1.5%。食品菸酒價格同比上漲3.4%，衣著價格上漲0.6%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲1.5% 交通通信價格上漲1.0% ，教育文化娛樂價格上漲1.8% ，醫療保健價格上漲0.9%，其他用品及服務價格上漲2.9%。

（時報資訊 張嘉倚）

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