美中關係添變數?美國會要求解密新冠起源

美國眾議院以419票對0票無異議通過一項法案，要求拜登政府解密與中國武漢病毒研究所和新冠疫情之間潛在聯繫有關的情報。由於先前美國參議院已於3月1日無異議通過相同法案，在國會兩院都無異議通過要求情報單位解密新冠疫情起源情報的壓力下，美國總統拜登可能無法對國會這樣無異議的法案進行否決，勢必進行簽署以完成立法，這將對亟待修復的美中關投下重大變數。

《華爾街日報》報導說，由密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）和印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）聯名支持的《2023年新冠病毒起源法案》(COVID Origins Act of 2023)上周在參議院獲得一致通過。現在，該法案將提交總統拜登簽署。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，白宮將檢視該法案，但目前沒法交代時間表，她強調，拜登會運用所有工具調查新冠病毒源頭，同時保護機密資料。

在此法案在參眾兩院獲得通過之前，媒體曾報導稱，美國能源部以「低信心度」的結論認為疫情最可能是由實驗室洩漏引起。

報導指出，美國聯邦調查局（FBI）曾在2021年得出類似的結論，但是其對該判斷的信心程度為「中等」，認為疫情可能是實驗室洩漏造成的。其他4個機構，以及一個國家情報小組，仍然認為疫情可能是自然傳播的結果，另外2家機構則尚未有結論。

眾議院情報委員會共和黨籍主席特納（Mike Turner）呼籲有關單位盡快解密，稱「美國民眾有必要知情一切，包含病毒如何產生、尤其這是否為實驗室相關事件所導致的結果」。

中國大陸外交部發言人毛寧於日前的記者會上就此表示，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。美方盡快回應國際社會的合理關切，主動與世衛組織分享本國早期疑似病例的數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室的情況，給世界人民一個交代。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：美众议院通过要求解密新冠疫情起源情报的法案

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