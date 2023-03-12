陸統計局長：有信心2023 GDP增長5％

陸統計局長康義：今年GDP增長實現5％有信心

大陸國家統計局康義12日表示，今年以來各項宏觀經濟指標有所好轉，市場預期正在發生轉變，對於今年實現經濟增長5％充滿信心。統計局將在15日公布1～2月的消費、投資、規模以上工業增加值等數據，康義表示，大家可以樂觀期待。

大陸第十四屆全國人大第一次會議12日舉行第五次全體會議，康義會後受訪做上述表示。

他說，今年有信心宏觀經濟整體好轉。其信心來自於兩方面，一是對大陸經濟的長期判斷，二是基於今年兩個多月來經濟運行指標的觀察。

康義說，從中長期來看，大陸為發展中國家，人均各項指標和先進國家相比都還有很大差距和增長空間。加上大陸擁有巨大市場、素質不斷提高的勞動力供應等，都是很好的生產條件，經濟增長發展向好趨勢客觀存在。

他說，大約95％的國內外機構，都判斷大陸經濟潛在增長率大約在5％～7％，今年經濟增長目標5％，有望向潛在增長率逐步回歸。

第二點，今年前兩個月的數據顯示，市場信心和預期正在發生改變。以統計局剛公布的2月份製造業採購經理人指數回升到52.6來看，已創下130個月的新高，顯示市場主體對未來預期比較有信心。此外，隨著大陸經濟復甦可期，各國際機構對今年世界經濟看法也稍微變得不那麼悲觀，先後調高2023年世界經濟增長預期，正是因為大陸經濟的復甦。

第三點，今年以來很多宏觀經濟跟蹤指標也在明顯改善，包括工業增加值、服務業指數等。統計局15日將會對外公布最新數據，康義表示，市場可以樂觀期待。

康義還說，大陸經濟仍面臨很多不確定性，國際性不確定也很多，國內也有深層次的矛盾問題。此外企業經營、群眾就業和收入增長也都面臨挑戰，這些都是風險隱患。他說，要按照中央經濟工作會議和政府工作報告部署要求，推動高質量發展、構建新發展格局，對今年經濟增長達標仍具信心。