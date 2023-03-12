陸人大表決 丁薛祥等4人為國務院副總理

陸人大表決 丁薛祥、何立峰為國務院副總理

大陸十四屆全國人大一次會議12日上午召開第五次全體會議。根據議程，剛上任的大陸國務院總理李強進行各部委人事提名，經過人大代表投票表決，決定李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛為國務委員。另外，表決決定丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理。根據議程，大陸國家主席習近平隨後簽署主席令，任命上述的人事任命。

在部委人事投票結果方面，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工業和資訊化部部長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑為民政部部長。

另外，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長，王曉萍為人力資源和社會保障部部長，王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長。

此外，王文濤為商務部部長，胡和平為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計長。

鄭柵潔成黑馬 出任發改委主任 對台工作經驗引關注

大陸新一屆政府班底全數底定，新內閣人事變動並不大，除了國防部、司法部、發改委、外交部等部會首長有所變動，其餘部長皆留任。其中最讓外界意外，是曾任國台辦副主任的鄭柵潔出任發改委主任，他過去工作經驗長期在福建、廈門一帶，知台甚詳。由於發改委素有「小國務院」之稱，市場亦相當關注他上任後的政策謀畫。

大陸十四屆全國人大一次會議12日上午召開第五次全體會議。根據議程，剛上任的大陸國務院總理李強進行各部委人事提名，經過投票表決，決定李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛為國務委員。

另外，表決決定丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理。

在部委人事投票結果方面，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工業和資訊化部部長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑為民政部部長，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長。

另外，王曉萍為人力資源和社會保障部部長，王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長，胡和平為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計長。

根據議程，大陸國家主席習近平隨後簽署主席令，任命上述的人事任命。

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