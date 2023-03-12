陸財金班底續留任 易綱料續任人行行長

大陸十四屆全國人大一次會議12日上午召開第五次全體會議，剛上任的大陸國務院總理李強提名各部委人事提名，其中中國人民銀行行長、商務部長、財長部長等職，仍由原本的易綱、王文濤、劉昆繼續擔任。上述人事提名正在進行投票表決，12日上午就能正式出爐。

根據憲法，李強12日還提名丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理人選。另外，提名李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛為國務委員人選。

在各部委人事提名方面，李強提名吳政隆為國務院秘書長人選，秦剛為外交部部長人選，李尚福為國防部部長人選，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任人選，懷進鵬為教育部部長人選，王志剛為科學技術部部長人選，金壯龍為工業和資訊化部部長人選，潘嶽為國家民族事務委員會主任人選，王小洪為公安部部長人選，陳一新為國家安全部部長人選，唐登傑為民政部部長人選，賀榮為司法部部長人選。

另外，劉昆為財政部部長人選，王曉萍為人力資源和社會保障部部長人選，王廣華為自然資源部部長人選，黃潤秋為生態環境部部長人選，倪虹為住房和城鄉建設部部長人選，李小鵬為交通運輸部部長人選，李國英為水利部部長人選，唐仁健為農業農村部部長人選，王文濤為商務部部長人選，胡和平為文化和旅遊部部長人選，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任人選，裴金佳為退役軍人事務部部長人選，王祥喜為應急管理部部長人選，易綱為中國人民銀行行長人選，侯凱為審計署審計長人選。

上述人事提名正在進行投票表決，稍後將公布投票結果。

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