人大13日閉幕 新任總理李強首秀引關注

大陸十四屆全國人大一次會議將於13日閉幕，會後新任國務院總理李強將舉行上任以來的首次中外記者會，針對接下來執政工作進行全方位闡述，也是本屆「兩會」矚目焦點。

本次大陸全國政協、人大「兩會」恰逢疫情解封之後、又是政府換屆之年，其重要性非同小可。全國政協十四屆一次會議於4日召開、11日閉幕，期間選出中共中央政治局常委排名第四的王滬寧為新一屆全國政協主席、中央書記處書記兼統戰部長石泰峰、前國務院副總理胡春華、前香港特首梁振英等23人為全國政協副主席。

十四屆全國人大一次會議則於5日召開、13日上午閉幕。10日中共中央總書記習近平再度以全票當選為大陸國家主席，正式開啟第三任期。而前中共中央政治局常委韓正則以全票當選為國家副主席，其過往擔任國務院常務副總理及處理港澳事務的經驗，也讓外界對其在統戰和經濟議題的領導充滿期待。

本次兩會除了上述人事變動，國務院機構改革也是關注焦點。尤其金融領域出現全方位大整頓，未來將在銀保監會的基礎上另外組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，統籌負責金融消費者權益保護，並由國務院直屬管轄，而銀保監會將不再存在。此外，證監會也將同步調整為國務院直屬機構，也就是說，「一行兩會」的時代正式落幕。

業內人士分析，金融監管領域重新調整後，意味著將能提升監管合力，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。從監管分工來看，明確將證券業監管獨立於銀行、保險業務之外，此舉可緩解先前分業監管時出現的政策衝突，減少監管盲區，也更能和國際接軌。

至於人大閉幕後的總理記者會，也是本屆兩會的重頭戲。李強將從李克強手中接下國務院總理一職。尤其今年國內外考驗依舊艱鉅，大陸正逢疫後百業復甦、亟欲提振經濟的關鍵時刻，如何促消費、擴內需以達穩經濟之效，外界都在看李強將端出何種藥方。

國際層面來看，中美科技戰仍在延燒，加上地緣政治風險未消，大陸在國際間該如何拿捏尺度，奪回「建立新型大國關係」的主導權，也是李強上任後的一大挑戰。