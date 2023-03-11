兩會定調經濟目標 預期陸經濟平穩復甦

今年中國全國人大會議於3月5日揭幕，這是去年10月政府換屆之後首次會議。中國高層在政府工作報告中，定調了中國今年GDP增長5％等一系列年度經濟目標。

回顧2022年，中國經歷了高通膨、俄烏戰爭地緣政治風險、多處爆發疫情等不利因素共振，當前市場的關注點聚焦在於2023年的政策立場與經濟目標。

相比2022年，我們認為中國政府今年進一步寬貨幣的空間有限，財政政策可能更具擴張性，預計地方政府專項債券發行量將會上升。貨幣政策可能會提供流動性支持，同時各地政府將加大對新增長領域的支持力度，以確保高品質、持續性的發展。

與此同時，根據中國官方公告，中央政府將會進行重組，創造一個權力更加集中的架構，以便政策制定及執行，同時有助促進資源分配、重組經濟，並提高關鍵技術自給自足。

中國「兩會」工作報告設定，2023年經濟增長目標為5％左右，雖然這個目標較為溫和，但這反映今年的政策立場仍然以支持增長為目標，並推動高質量增長模式。在面對全球經濟及地緣政治不確定性下，我們相信政策上仍然會保留一定靈活性。

除了短期的優先事項，中國領導階層的新經濟團隊有望調動更多資源用於長期計劃。官方很可能會重申，優質增長將會是未來十年的經濟主題，意味著半導體、再生能源、生物科技等領域或迎來持續投資。

在經濟復甦及貨幣政策或趨向寬鬆下，中國股市於近月反彈。截至今年1月底為止，滬深300指數較去年11月的低點反彈20％，MSCI中國指數的漲幅更超過50％。受惠於經濟全面重啟，大型消費者品牌的表現最為理想。

雖然如此，投資者情緒尚未完全恢復，2月份股市表現不濟便印證了這一說法。房地產市場疲弱以及私營企業信心不足是主因，導致不少個人投資者對消費復甦能否延續持審慎態度，而且其他行業仍然面臨壓力。

即使中國股市的短期波動，但是中國大部分行業的增長前景依然強勁，且在政策力度加大下，有望提振上升潛力，我們因此對中國股市投下信心一票。由於內需持續增長，加上政策利多推出，技術自給自足、綠色發展，以及消費升級等長期結構性增長主題可能脫穎而出。

整體而言，消費數據顯示中國消費者已重新動用儲蓄且更願意消費，最近春節期間的客運量數據大幅上升，票房收入數據持續強勁，國內和國際旅遊業也在回暖。

我們還看到低收入家庭對商品的需求有所增加，尤其是對非必需商品的需求，而且來自超額儲蓄的額外推動可能會提振消費增長。

總而言之，迄今為止有限的數據顯示，中國經濟復甦的力度和構成，大致上符合預期。然而，北京需要關注揮之不去的逆風，並採取行動限制其影響。我們認為，進一步的政策支持將會陸續出籠，以鞏固經濟復甦的基礎，增強對金融市場的信心。

事實上，中國重啟經濟成功的影響，遠遠超出其國界，對廣泛亞洲、新興市場和歐洲來說，同樣有正面作用。經濟復甦有望重新提振出口市場，預期服務和消費亦會強勁。對於全球市場，中國回復經濟活動有助於減輕供應鏈問題，進而緩解通膨壓力。中國的經濟復甦趨勢正在鞏固，我們預計會有更多的政策支持，以確保經濟活動平穩反彈。

（文／滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義）