李強掌行政權 經濟復甦受關注

大陸國務院總理11日交棒，李強從李克強手中接下帥印，這位走習近平道路上位的新總理，將接掌行政權執行習近平心中建設現代化強國的大業。

浙江瑞安出生的李強屬「之江新軍」代表人物，仕途以快速著稱，曾以43歲之齡成為溫州歷任最年輕的市委書記。習近平在2002年離開深耕已久的福建後，前往浙江並首次成地方一把手，這位溫州市委書記得到習近平的青睞，隨後擔任浙江省委祕書長，在習近平身旁輔佐。

習近平2007年前往上海主政，並在2012年正式成大陸領導人後，李強仕途再增速。2013年成為浙江省長、2016年入主江蘇首次出任地方一把手，2017年全國人大江蘇團組上，李強整場笑吟吟向記者闡述施政方針，身旁則坐著時任江蘇省長、現中央書記處第二書記石泰峰。

李強在2017年底晉升中共中央政治局委員，隨即接掌上海市委書記要職，其浙江和上海履歷幾乎是走著習近平道路，在上海時更獲得龐大資源發展半導體和人工智慧（AI）等科技領域。

網科大省浙江、外資製造重鎮江蘇、經濟核心上海的完整長三角地方歷練，讓李強被貼上經濟標籤，任內也與許多外企高管保持良好關係。雖然2022年上半年上海防疫封控轟動一時，但李強因經濟色彩濃厚，不少外媒觀點認為封控非其本意，更指大陸能提前解封是因有李強在背後助推。

去年底中共「二十大」後，李強成為中央政治局第二常委，確定接掌國務院，但李強期間異常低調，外界關注這位中央歷練淺薄、但直接掌管最高行政機關的新任總理，未來任內會如何執行大陸經濟穩增長的重要任務。

目前李強的核心團隊夥伴也陸續就定位，除了石泰峰外，前江蘇省省長吳政隆有望出任國務委員。在李強笑容下，大陸經濟可否儘早實現復甦，以及他將如何執行習近平的治政意志，未來都將是各界觀察重點。