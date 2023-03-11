美撤中港澳旅客核酸檢測

在中國境內疫情趨緩下，近期各國政府對中國旅客入境限制措施陸續鬆綁，美國疾控中心宣布，取消針對中港澳旅客的核酸檢測要求，由美國東岸時間10日下午3時開始生效。隨著嚴格的防疫邊境措施走入歷史，國際交通迎向復甦，日韓等各國航司相繼公告將增加赴中航班。

綜合外媒11日報導，中國自2022年年底告別新冠「清零」政策後，開放邊境後，美日韓等各國即以中國疫情透明度不足、難以掌握疫情及變異株數據為由，自今年1月5日起要求中港澳旅客入境須提供新冠檢測陰性證明，此舉也隨之引發中方批評。儘管如今對中國入境防疫政策大鬆綁，但美國疾控中心仍強調，會持續監察中國及世界各地疫情。

此外，澳洲和韓國也同步於3月11日起，解除中港澳旅客入境措施，旅客將無須在登機前提供限時內新冠病毒核酸檢測陰性證明，以及在網上系統填報資料，即可入境。日本則早於3月1日起即取消針對中國的入境篩檢政策，改為隨機抽檢，但仍需出示陰性證明。

另據澎湃新聞11日報導，為擴大邊境解封後的航空服務，3月以來，日本航空、大韓航空和韓亞航空等多家日韓航司，接力宣布將陸續增開赴中航班。日本航空日前宣布，將自3月26日起，大幅恢復中日往返航班。

韓國方面，大韓航空公司表示，計劃到5～6月，將韓中往返航班數量從目前的每周13班增至每周99班，約相當於2019年的43％。韓亞航空也表示，預計至4月時，赴中航班將從目前每周10班進一步增至每周89班，相當於疫情前的50％。

根據第三方出行數據平台航班管家10日數據顯示，最近一周的國際航班機票成交均價為人民幣（下同）4,197元，比去年12月下降15.16％，更較去年同期大減42.9％。

旅遊平台去哪兒人員表示，以中日航班為例，近期航班大幅恢復，預計4月上旬航班票價可能還會下降，部分航線有望再次降至2千元～3千元區間，但「五一」假期前或將反彈，期間也會存在部分航線臨時漲價的情況。