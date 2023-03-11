格力電器董明珠：企業平穩發展最重要

正在北京出席大陸全國「兩會」的全國人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠11日表示，五年前，她曾經提出該公司銷售收入要在2023財年達到人民幣（下同）6,000億元的目標，對此一目標未能實現確實感到遺憾，但她認為，不應高估企業的能力和增長速度，平穩發展更加重要。

澎湃新聞報導，根據格力電器財報，2022年前三季營業總收入1,483.44億元，年增6.3％。淨利潤183.04億元，年增17％。基本每股收益3.25元，年增19.93％。

面對市場競爭日益激烈，加上經濟形勢變幻莫測，有些企業甚至因為管理不善、經營失敗等原因而倒閉。

董明珠談到她在五年前許下的宏願未能如期達成，直言確實相當遺憾。但她表示，這種情況並非外部環境的影響，而是自身主觀原因與步子邁得太大有關。董明珠說，她從這件事學到企業在未來的發展中更注重平穩發展，以免貿然行動犯下不必要的錯誤。

然而，格力電器幾十年來一直能夠穩健發展，董明珠表示，企業的成長需要穩步推進，快速發展是好的，但是如果一味地追求速度而忽略了品質和效益，則最終將導致企業的失敗。尤其是在當今市場環境下，企業所面臨的挑戰越來越大，這就需要企業家更加謹慎的制定發展戰略。

報導稱，格力電器在防疫限制下加強線上銷售，董明珠本人更是親自線上帶貨，開創了企業家帶貨的潮流。三年時間，格力電器完成線上線下融合銷售模式的改造。對於這次銷售型態的轉變，董明珠表示，此舉幫助幾萬家經銷商找到出路，讓他們在線上線下都可以賣貨。

在投資者分紅部分，董明珠表示，她擔任格力電器董事長10年間，總計讓投資者分紅1千多億元，希望讓投資人明白格力值得長期投資，而非短期收割。