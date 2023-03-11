李強 當選新任國務院總理

大陸全國「兩會」（人大、政協會議）閉幕倒數，十四屆全國人大一次會議11日上午舉行第四次全體會議，中共中央政治局常委李強當選為新任國務院總理，新一屆執政班底將開啟全新施政篇章。

另外，本屆全國人大將於13日上午閉幕，會後李強將召開中外總理記者會。屆時他將如何回應大陸面臨的經濟難點、對外局勢與兩岸關係等議題，都是外界關注焦點。

根據議程，大陸國家主席習近平11日提名李強為國務院總理人選，他以2,936票贊成票、反對3票、棄權8票當選。習近平簽署主席令後，李強隨即宣誓就職。會場還表決選出張又俠、何衛東為中央軍委副主席。國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長則由劉金國、張軍、應勇出任。

李強在2022年中共二十大中躋身政治局常委後，就被外界視為將接下李克強的重擔，出任國務院總理。在總理人事底定後，外界關注全國人大12日第五次全體會議上，將選出國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、祕書長的人選，等於新一屆政府班底全部揭曉，進入全新的李強掌舵時代。

根據議程，全國人大將在13日上午閉幕，會後李強將首度以總理身份面對中外媒體，這也是每年「兩會」的壓軸戲。預計李強將會針對中美與世界各國關係、全球地緣政治變化、國內經濟與民生難題、港澳台問題等進行說明，外界得以藉此一窺未來李強執政下的施政脈絡，以及對外關係的拿捏，讓這場記者會備受國際社會關注。另一方面，大陸全國政協十四屆一次會議於11日下午閉幕，會上表決通過五項議程，包括各項工作報告、政協會議章程修正案、提案審查狀況的報告與本次政治決議。

新上任的全國政協主席王滬寧，在閉幕式上總結本次會議成果時表示，大陸正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，更加需要凝聚共識、加強團結，要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，貫穿到開展政治協商、民主監督、參政議政全過程，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。