無畏美股動盪 永續基金吸金

2022年美股面臨龐大賣壓，衝擊許多投資領域，基金市場普遍出現撤資潮，但涵蓋企業碳足跡、勞動力多元化元素的永續基金，仍持續吸引資金流入。

晨星（Morningstar）指出，2022年對於美國永續基金（涵蓋股票、債券等項目）的投資額達31億美元，低於2021年的692億美元。反觀不包括環境保護、社會責任與公司治理元素的傳統基金則遭撤資逾3,700億美元。

2022年永續基金流入的資金中，固定收益基金貢獻24億美元，約占75％，以利率上升重創許多債券投資者來看，表現意外亮眼。晨星2022年判定永續債券基金共計129檔，高於2018年47檔。

Calvert債券基金在2022年吸引4.13億美元的投資，此為永續債券基金中吸金量第三高。據年報指出，該基金握26億美元資產，表現優於大盤歸因於存續期較短或投資較不受利率變化影響的證券及聚焦再生能源相關證券。

美國聯準會為對抗通膨一再升息，使利率升抵多年高點，債市大失血。晨星指出，2022年傳統債券基金資金撤離3,350億美元。公債殖利率攀升、借貸成本上揚，令債券發行降溫，但永續債發行卻擊敗傳統同業表現。

穆苖永續財務部門副總裁庫奇亞克（Matthew Kuchtyak）表示，「2022年尤其特別，投資人對於持有永續債券的意願高於整體市場。」