比亞迪備銀彈 衝電動商用車

2023年大陸新能源汽車銷量雖然上看900萬輛，但市場競爭更較去年激烈，龍頭車企比亞迪近期動作頻頻。消息指出，陸港兩地上市的比亞迪正計劃大舉進軍電動商用汽車領域，為此在三年內安排逾200億美元的預算，之後打算在中國、歐洲和日本等市場推出新的商用車車款。

華爾街日報9日報導，知情人士透露，比亞迪準備大舉進軍電動商用汽車領域，到公司將於未來三年在中國、歐洲和日本等市場推出新的商用車車型。

報導稱，比亞迪將為商用車部門發展安排逾200億美元的預算，該筆計畫中的支出主要用於研究、產品開發和擴大產能。比亞迪的商用車款主要為巴士，也有出產小型貨車、大型貨運卡車等。單計今年前兩個月，不計巴士，比亞迪總共售出2,774輛商用車。

另外，在經歷今年1月份新能源汽車銷量下挫後，比亞迪日前公布的2月份產銷成績格外亮眼。比亞迪2月新能源汽車產量20.32萬輛，年增97.58％；銷量19.37萬輛，年增90.13％。其中，插電式混合動力產量10.78萬輛，年增達111.3％；銷量10.1萬輛，年增97.99％。海外銷售新能源乘用車合計1.5萬輛。

報導指出，比亞迪自2020年後加速衝刺新能源汽車，同時加強布局海外市場。近日傳出比亞迪在2023年的銷量要達到400萬輛，這目標即是年成長達1倍以上。然而，面對2022年底大陸政府補貼退場，加上電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期降價搶市，比亞迪今年2月底也在大陸多地啟動大規模降價迎戰。

北京比亞迪展銷人員表示，收到比亞迪的降價通知，大部分車款均有價格優惠，老車款的優惠幅度大多超過人民幣（下同）1萬元，部分熱門車款也有上千元優惠。包括2021款的漢EV和秦EV分別調降2萬元和1.5萬元，新車款則降價6千元～8千元不等。

分析人士指出，比亞迪於2023年大規模降價顯示，對公司高層來說，穩住現有市占率可能是比維持利潤率更重要的任務。當前大陸新能源車品牌市場已開始進入「淘汰賽」，為了爭取市占率，即使是遙遙領先的比亞迪也必須採取行動。

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