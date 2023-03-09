大小三通後 陸客何時來？關鍵指標爆

在各界高度期盼下，陸委會9日在陸方的建議與台商反應基礎上，宣布恢復對岸10個定期航班航點，及13個包機航點規畫，同時加碼預告，將在清明節全面恢復「小三通」，為疫後兩岸恢復正常人流往來「開大門」。值得注意的是，從國台辦同日給出反應來看，對此議題的溝通，雙方的態度均正向積極，為停滯的兩岸交流跨出難能可貴的一步。

官方雖稱是考量人民期盼，但營造出增加善意與互動意願的氣氛，更值得重視，外界對持續擴大開放的內涵也有所期待，短期焦點轉移到何時開放陸客來台之上，希望延續本次的成功溝通，盡快恢復兩岸觀光正常化，為觀光產業共創雙贏。

2022年底，隨著兩岸對防疫措施大幅鬆綁，尤其大陸涉台高層人事調整後，兩岸開始出現「冰山解凍」跡象，從幾個指標性動作可觀察出來：

首先是大陸方面，除了「喊話」，即將接任對台「二把手」、大陸全國政協主席的王滬寧，在接見國民黨副主席夏立言時即公開表示，「當務之急是盡快恢復兩岸交流」；就實際作為而言，去年12月底接下國台辦主任的宋濤，一上任就緊鑼密鼓的接見台灣訪客，包括國民黨、商業、宗教甚至地方基層團體。

至於我方部分，大陸釋出善意，呼籲恢復「小三通」及直航航點後，也迅速做出回應。尤其大陸2月1日「主動」透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道，發函給我方恢復16個航點至今，僅1個多月，陸委會不只宣布恢復航點，甚至「加碼」恢復的範圍。以兩岸關係之敏感，及其所涉及的跨部門和繁雜作業時間來看，效率之高令人刮目相看。

在開放陸客之前，陸委會2月20日已搶先一步，開放過往每年約創造170萬觀光旅次的港澳人士來台自由行，截至3月5日止，已有逾5萬人申請，雖尚未回復至疫情以前水平，但對於台灣觀光業而言，算是注入了一劑強心針。

延伸閱讀

兩岸直航點 大解禁

航點解禁 兩岸直航捎喜訊 航空股先漲

華航、長榮航、立榮 26日大舉增班

兩岸復航 陳揆：展現我方最大善意

華航擬配息0.46元