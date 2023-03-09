我開放兩岸航點「10＋13」 國台辦回應了

兩岸直航進一步鬆綁，陸委會宣布自10日起開放深圳、廣州等10個定期航點，另有13個航點得申請包機。對此大陸國台辦發言人馬曉光9日表示，交流、合作是兩岸民眾共同心聲，希望台灣可以順應民意，盡快推動兩岸直航的全面正常化。

馬曉光表示，大陸方面已在2月1日提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議，陸委會最新公布的恢復兩岸空運客運航點之規劃，符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要。

馬曉光說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸民眾共同心聲，兩岸直航航點復航有利於兩岸人員往來、促進交流交往。希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸民眾福祉。

陸委會表示，在兩岸現行五個航點持續執行及疫情風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

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