兩岸恢復空運航點規劃 陸委會下午說明

今（9）日行政院院記者會上透露，陸委會下午將就恢復兩岸空運、客運航點規畫做宣布。行政院長陳建仁表示，基本上綜合各方面的考量，並盡量將陸方日前所提出的恢復航點建議納入，可以說展現我方最大善意。

行政院發言人羅秉成9日在行政院會後記者會轉述陳揆在臨時動議提示指出，就恢復兩岸空運、客運航點規畫，陳建仁表示，總統蔡英文在去年談話時國慶指出，在兩岸邊境解封後，除步恢復兩岸健康永續交流。

陳建仁說，近月來，我方已陸續放寬對岸人員的入境限制，並逐步恢復小三通客運的正常運作，在疫情近一步趨緩下，請各相關機關持續就恢復兩岸各層面交流進行評估及規劃，兩岸空運航點的恢復，除了疫情因素外，尚涉及諸多層面，陸委會所提出恢復兩岸空運、客運航點規畫，基本上綜合各方面的考量，並盡量將陸方日前所提出的恢復航點建議納入，可以說展現我方最大善意。

陳建仁說，疫後兩岸交流的恢復跟秩序維護，需要雙方共同努力，相互展現善意，希望可在此恢復航點的基礎上，逐步增加雙方善意和良性互動，恢復兩岸空運客運航點，最重要的考量仍然在回歸到民眾需求，提供台商、台生往返兩岸便利，減少舟車勞頓之苦，節省旅運和營商成本，並照顧社會交流所需。

陳建仁也請相關機關務必做好各項執行安排，讓此規劃可以盡快實施，有關本規劃完整內容和相關細節，請陸委會會同交通部、衛福部儘速對外宣布。

媒體追問，陸委會提出的內容是什麼，現在是只有四個直航點，哪些航點會增加恢復？以及是否會恢復觀光？羅秉成僅說，完整規劃請陸委會下午會同交通部說明。

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