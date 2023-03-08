去年前十大手機 陸品牌沒進榜

根據市調機構Counterpoint Research最新報告顯示，2022年全球前十大暢銷智慧手機排行中，蘋果包辦前三名並豪取八席，三星則搶下另外二席。身為全球手機產銷重鎮的中國，沒有本土品牌上榜。

集微網報導，Counterpoint Research表示，前十大智慧手機銷量占全球智慧手機總銷量的19％，蘋果的iPhone 13是2022年最暢銷的智慧手機（占比5％），其占iPhone銷量的28％。蘋果iPhone 13 Pro Max、蘋果iPhone 14 Pro Max名列榜單第二名、第三名。

排行榜上另一個手機品牌是三星，其Galaxy A13、Galaxy A03銷售排行分別是第四名、第十名，這兩款機型也是唯二上榜的LTE（一種網路傳輸技術）智慧手機。

Counterpoint Research分析，到2023年，隨著各品牌專注於清理庫存與優化發表，前十大智慧手機的占比將會增加。該機構預計，各品牌將在2023年繼續精簡其產品組合，以最大限度地減少同類競爭。全球市場上活躍的智慧手機型號已經從2021年的4,200多款，降至2022年的3,600多款。同時，各品牌將專注於產品組合的高階化，把銷量轉化為盈利能力。

藍鯨財經報導，2021年底，中國手機大廠小米集團董事長雷軍在微博宣布，小米高階手機開始以蘋果為標竿，在產品品質及規格方面「向蘋果學習」。不過，自2022年以來，iPhone系列手機熱銷，小米手機出貨量卻銳減。市調機構Canalys統計，2022年小米手機全球出貨量年減20％，其中第四季更是重挫27％。目前來看，無論是市場表現還是市占率方面，小米尚未在高階市場取得絕對話語權。