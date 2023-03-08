北京捷安特去年業績 激增6成

2022年全球自行車市場受多重因素影響，經歷一波上沖下洗。不過北京捷安特無畏外部環境的壓力，在政策利多以及社交媒體小紅書颳起的「騎行風」熱潮下，業績逆風高飛飆漲6成。在大陸2,200多家捷安特專賣店中，榮登2022年的銷售冠軍。

去年下半年起，歐美自行車銷售情勢丕變，訂單急遽下滑，一度引爆市場話題。北京台資企業協會榮譽會長、北京捷安特京商貿有限公司董事長林清發8日表示，北京銷售完全未受疫情影響，2022年捷安特專賣店的零售業績飆漲60％，創下歷年新高，連批發業績也成長了24％，如此佳績令他始料未及。

北京去年銷售之所以一枝獨秀，林清發解釋有幾大原因。一是他經歷過2003年SARS過後銷售狂飆的經驗，早在2022年初就大幅增加庫存備戰。二是北京未如其他城市大範圍封城，出行未受太大限制。

三是北京地勢平緩、利於騎行，加上近年官方持續優化綠色出行，預計到2025年時，在六環內要建成長達3,000公里自行車道，成為自行車友善城市。四是疫情帶來的騎行風潮，也起到推波助瀾之效。

尤其是大陸年輕人愛用的社交軟體小紅書，自去年以來更掀起一波騎行狂潮。搜尋小紅書上有關「自行車」的討論動輒數十萬條，不少網紅、年輕人先後曬出在北京長安大街徐徐騎行的美照。隨著生活品味的提升，騎共享單車稍嫌遜色，還是騎著高檔的捷安特自行車，讓騎行增添低調奢華的況味。

林清發說，近年高階車款銷售尤其火爆，北京捷安特單輛車的平均銷售價可達人民幣（下同）4,000元，在大陸各城市排名居前。

據悉，以捷安特escape 1車款來說，去年以來在小紅書上爆火後就一車難求。記者8日走訪北京捷安特專賣店，就看到上述車款才剛到店，立刻被一年輕女孩子買走，購買理由正是「被小紅書種草」。

另一有趣的事是，2021年大陸疫情一度趨緩，不少父母親好不容易可以帶孩子出門放風，當時反倒是兒童自行車銷售火爆。林清發說，過去兒童自行車的銷售占比都在個位數，但2021年一下子激增到30％～35％，甚至還有消費者彼此為了爭買自行車，在店內大動肝火。

除了自行車之外，騎行配套產品也同樣銷售暴增。林清發說，包括車衣車褲、碼表、水壺、穿戴裝備等成長迅猛，甚至還有消費者光投資裝備的金額，就超過自行車的單價。

展望2023年，林清發預計，隨著解封以及上述利多背景持續下，銷售可望再創佳績。