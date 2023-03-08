升息衝擊捲土重來 關注非農及FOMC會議

由於通膨及升息衝擊捲土重來，全球資產價格面臨調整壓力，尤其港股回檔明顯，恒生指數及恒生科技指數分別下跌9.41％及13.59％。市場在寬鬆與緊縮預期來回搖擺，目前CME利率期貨顯示的升息路徑為3、5、6月三次會議連續升息25bps，而且年底之前不降息。

中國市場亦受外部風險擾動，上漲幅度放緩，結構再度分化，上證指數微漲0.35％，創業板指大跌5.9％。漲幅居前的行業為輕工及鋼鐵，反映節後持續復甦預期，跌幅居前的行業為電力設備，因為電動車1月數據疲弱及太陽能產業鏈價格劇幅波動。

美國近期一系列數據表現強勁，譬如：1月非農、CPI、PPI及零售銷售，表明美國經濟沒有衰退風險，反過來支持聯準會持續升息遏制通膨，市場從寬鬆交易急速轉向緊縮交易，短期市場無法對數據免疫。

根據菲利普曲線，通膨與失業率存在負向關係，當失業率低時，工資提升，容易推升通膨；失業率高時，薪資水準降低，影響通膨往下。目前市場預計2月非農將增加20萬個就業崗位，預計失業率升至3.5％，相比2022年2月失業率3.8％仍低，表明勞動力市場保持強勁。聯準會官員曾暗示失業率至少需要達到4％才能減緩通膨，若2月非農就業數據顯示低失業率及健康的就業增長，意味市場將面對不止一次升息。

其次，美國1月CPI年增幅為6.4％，超出預期的6.2％，主要是因為美國勞工統計局將食品及能源權重下調。由於權重調整，近期CPI年增速仍有可能超預期。不過，由於2022年俄烏衝突下形成能源價格高基數，3月以後能源年比轉負，有利於第二季CPI下台階。

另外，1月數據超預期可能是超額儲蓄的投射，而美國非居民部門的償債壓力尚未被市場充份預期，次貸危機後加槓桿的是美國政府和企業，高利率將對企業盈利造成擠壓，失業率有可能非線性跳升。

3月22日聯準會將召開議息會議，市場已充份預期將升息25個基點，不過也有部分預期將加息50個基點。2022年12月，Fed官員對2023年利率預測中位數約為5.1％，2月一系列數據改變市場預期，市場擔憂美國經濟可能不著陸，已預期6月升息，並預期2023年的利率終端升至5.3％以上。當前美元、美債利率已充份定價緊縮預期，甚於聯準會，因此對於市場不宜過度悲觀。

對比美國，中國CPI的服務業價格因春節及解封效應而回升，豬價下跌拉低整體CPI表現，目前中國通膨壓力可控。中國2月製造業PMI創2012年5月以來新高，節後復工復產推動PMI高升。近期數據顯示水泥、鋼鐵需求均明顯回升，指向節後復工復產，基建、地產延續修復。經濟的季節性規律有利於3～4月延續復甦，不過隨著積壓需求釋放完畢，修復面仍有待政策發力。

近期正值中國「兩會」期間，近日中國政府工作報告目標出爐：經濟增速5％、CPI為3％、財政赤字率3％、地方專項債3.8兆元人民幣、失業率5.5％、城鎮新增就業1,200萬人。經濟增速目標實現難度不大，是為應對複雜嚴峻環境留出安全邊際。財政政策保持積極，代表政府穩增長態度，貨幣政策不超出穩健框架，精力放在「定向」和「滴灌」，而非「總量」。

中國換屆年的政府目標偏保守，雖然未有政策紅利，但中國經濟復甦尚在早期，加上中國市場整體估值不高，看空風險較高。進入3月份之後基本面的影響力提升，關注兩個方向：一是經濟復甦的順周期領域，二是景氣高或底部反轉的成長領域。

（群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎）