官民合力追打 大陸鋰價風雲變色

大陸鋰價在走了兩年被馬斯克（特斯拉CEO）呼為「瘋狂」、比亞迪稱為「不合理」的大多頭後，去年底價格終於下調，且今年在官民兩界聯手打壓，特別是全球動力電池龍頭寧德時代近期提出「鋰礦返利」方案後，加速鋰價崩跌。畢竟過高的鋰價僅肥了礦商荷包，卻令下游車企淪為打工仔，同時也阻礙了官方力推車市消費、拉抬內需的大計，「打鋰」只是意料中事。

新能源車造就高鋰價

大陸這波鋰價狂飆始自2021年1月，當時在官方大力支持下，新能源汽車產銷在疫情期間迅猛成長，2020年銷量僅為136.7萬輛，但2022年已暴增至688.7萬輛，遠超業界預估的500萬輛。超速增長直接造成車用電池需求大增，更令主要原料工業鋰價格水漲船高。

大陸電池級碳酸鋰價格在2021年1月每噸僅人民幣（下同）6.79萬元，但此後在需求助推、市場炒作，以及大陸鋰資源對外依賴達85％（高於石油的72％），在海外供應鏈不穩定下，價格一路狂漲，2022年11月已來到每噸60萬元的天價。這讓天齊鋰業、贛鋒鋰業等礦商猶如手握印鈔機狂賺，天齊鋰業2022年淨利年增就達到驚人的10至11倍。

但在電動車零組件中，電池所占生產成本高達35％～40％，鋰價過高已經直接傷害到整體新能源汽車供應鏈，尤其處於下游的車企成本高到無以復加，早就怨聲載道。畢竟大陸車企近年為了配合官方減碳轉型的號召，砸下龐大成本協助發展新能源汽車，又為了響應官方在疫情期間拉抬低迷經濟的政策，還得勉力自降利潤推動促銷、補貼、優惠券等，結果辛苦一場，利潤卻全被上游礦商、中游電池商輕鬆賺走。

車企抱怨作白工 苦水難吞

在惡氣難吞下，車企自是將矛頭對準礦商與電池商，譬如去年7月廣汽集團董事長曾慶洪就公開嘲諷電池占新能源汽車成本過重，自己像是在幫寧德時代打工一樣。曾慶洪這番話立刻引發同業廣泛共鳴，連一向低調的奇瑞汽車董事長尹同躍，還專門在朋友圈轉發了相關新聞做聲援。

鋰價高漲同樣引來大陸政府高層關注，去年底疫情解封後，如何推動經濟復甦，激發民眾消費熱情成為官方拚經濟的主軸，在房市低迷下，車市成為推動消費的重點與火車頭。但鋰價狂漲的後果是，車企因為成本大增擠壓利潤，對消費者「讓利」空間因此變小，即使官方呼籲車企降價、推優惠方案，業者也是勉強應命，但內心有苦自知。

今年大陸全國「兩會」（人大、政協會議）期間，不論是國務院總理李克強的政府工作報告，還是發改委、商務部、工信部等重要部委記者會，內容基本上不離擴大內需消費、推動新能源汽車發展，但鋰價過高顯然有傷產業發展，妨礙新能源汽車普及化，情況與官方施政理念相悖。

官民聯手「鋰礦返利」調控價格

在多部委關切並多次對相關礦企、電池業者座談、視察下，狂飆兩年的鋰價終於在去年11月開始下滑。寧德時代近日更推出「鋰礦返利」計畫，引發業界震撼，未來三年，寧德時代銷售給相關車企動力電池的碳酸鋰價格，將以每噸20萬元結算，但合作車企需將期內約80％的電池採購量承包給寧德時代。目前阿維塔、極氪都與其簽約，蔚來也在進一步商議中。

按推測，寧德時代的「鋰礦返利」背後很可能有大陸官方介入指導，目的是以寧德時代的市占地位，透過三年綁約進而引導鋰價下行，同時紓解車企的成本壓力。此外，近年積極在海外搶礦的寧德時代，日前卻以6.01億澳元（約合28億元人民幣），出售其持有的澳洲鋰生產商Pilbara Minerals近5％股份，此舉被市場解讀為寧德時代預期鋰礦價格還會下跌。

就在官民聯手下，近期大陸鋰價下挫速度加快，截至3月6日，電池級碳酸鋰價格每噸再跌2千元，均價報37.7萬元，已較去年底高點大幅回檔近四成，確實有效舒緩車企與供應鏈的壓力。但近日高盛報告指出，隨著供需情勢出現變化，議價權轉向消費端，預料今年底碳酸鋰價格將降至每噸3.4萬美元，折合換算不到人民幣25萬元，距離寧德時代的「返利價」不遠，顯示礦企獨吞暴利的好日子終將回歸常態。