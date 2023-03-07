不放棄高端手機 華為本月推新旗艦機P60

在中國大陸有眾多粉絲的華為智慧手機，本月內將很快可以看到今年最新旗艦機P60系列智慧手機，它將搭載由台積電4nm工藝製造的高通驍龍8+中央處理器，屆時將在市場上掀起一股粉絲們追逐華為旗艦手機的熱潮。

據《快科技》報導，做為中國眾多粉紅們強烈支持的民族品牌華為智慧手機，在受到美國科技管制後，一直有謠傳稱華為可能會放棄手機業務。但是根據最新消息指出，華為將在本月發佈最新、最強旗艦手機，雖然沒有說明細節，但應該就是P60系列，而供應鏈廠商表示相關新機早已開始生產，其中還包括Mate X3。

報導說，目前華為P60 Pro規格已被曝光，據稱將搭載華為Mate 50系列同款的高通驍龍8+旗艦級處理器（4G），該處理器基於台積電4nm工藝製程打造，採用8核心設計。同時將後置3攝像頭：主攝為5,000萬像素的IMX888，支持OIS光學防抖，副攝分別是5,000萬像素超廣角與6,400萬像素長焦鏡頭，配備華為XMAGE影像技術。

期待華為新的高端旗艦機的消費者，本月應該就能見到它。報導表示，如果消息準確，3月23日可能是P60亮相的時候，畢竟之前華為首席運營官何剛在2023年世界移動通訊大會上曬出了新機拍攝樣張。

近日還有傳聞稱，華為內部或考慮拆分消費者業務，可能減少在手機終端業務上的投入。針對出售手機業務的傳聞，華為方面表示，這是假消息，華為不僅要加大手機業務的投入，同時還要堅持高端品牌的建設。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：不棄手機業務 堅持高階！華為本月發佈最新最強旗艦手機 供應鏈稱早已生產

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