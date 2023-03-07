壓力山大 陸2/3地方政府債務超過風險預警

在正式結束疫情封控後，大陸地方政府的巨額債務卻因數年的經濟停滯而出現危機。據外媒報導，已有2/3地方政府債務已突破大陸中央政府規定的門檻，更有1/3地方政府連償付利息都出現困難，地方政府債務壓力已到了危急關頭。

據《華爾街日報》報導，中國城市高達數萬億美元債務在新冠疫情期間持續膨脹，標普全球（S&P Global）的統計顯示，由於去年的未償還債務已超過總收入的120％，大陸有2/3的地方政府現在有可能突破中央政府設定的債務門檻，顯見融資壓力非常嚴重。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）調查則顯示，中國約有1/3主要城市甚至連僅僅償付債務的利息都面臨困難。其中最極端的例子是甘肅省省會蘭州市，2021年僅利息支出已佔去財政收入的74％。

報導說，大批債務很快就將到期。中國評級機構聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台所背負的842億美元境外債務中約有84％將在2023至2025年之間到期。

城市債務違約雖然令人擔憂，但不見得會引發金融危機，而真正令經濟專家擔心的是地方政府將被迫削減開支、推遲投資或採取其他行動來應對債務，而這會未來多年的城市發展造成損害。

報導表示，河南鄭州的公共交通與環衛工人都已經有數個月未拿到工資；深圳的教師們在社交媒體上抱怨獎金被大幅削減；東北老工業基地鶴崗一家供暖公司亦準備停止供暖。此外，近期武漢、大連和廣州等城市爆發了針對醫保改革的抗議活動。

中國財政部長劉昆在幾天前的講話中淡化了地方官員面臨的財政壓力問題，他說，「情況基本保持穩定」，「今年中國經濟有望總體回升，地方財政狀況預計逐步向好」。

報導說，地方政府財政被迫四處救火，公務員可能會面臨更多的降薪問題，推動增長和就業的基礎設施投資也會減少。北京大學金融學教授Michael Pettis說，這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本。

據大陸官方統計，中國31個省級政府總計背負約5.1兆美元的債務，其中包括本地和外國投資者持有的債券，但不包括各種表外債務。國際貨幣基金組織（IMF）的數據指出，地方政府融資工具帶來的債務今年預計將達到近10兆美元。若與歐盟的數據比較，截至2022年第三季度，中國地方政府債務平台總債務超過了德國、法國和意大利的政府債務總和。

報導表示，自2008全球金融危機以來，大陸地方政府的債務問題一直在累積。雖然一些分析人士認為金融系統崩潰的可能性並不大，但如果更多的本地欠款難以按時還貸，壓力可能會持續蔓延。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中國城市在數萬億美元債務下掙扎

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