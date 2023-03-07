撒幣4兆沒用? 陸這半導體廠發展停滯了

陸撒幣4兆也沒用? 外媒:這家恐陷致命困境

美國去年10月初對中國祭出最嚴晶片禁令，北京政府已撥款1,400億美元（折合約4.3兆元新台幣）振興本土半導體產業，不過半導體業內人士分析指出，除非中國企業能夠擺脫阻礙創新，並從困在價值鏈底端的惡性循環中掙脫，否則錢能做的事情仍有限，像是上海微電子裝備因為難以從國外採購設備，導致公司發展停滯。

根據路透報導，中國當局已砸1,400億美元，用於補助包括購買國內製造的晶片生產設備等，上海微電子裝備（SMEE）等製造業者可望受惠，而這些措施是為了因應美國晶片出口限制。

但專家表示，中國光靠金錢並無法追上領先好幾個世代的西方對手，像上海微電子裝備和地方同業，主要把產品賣給國內晶圓廠，但他們缺少像台積電和韓國三星電子等公司的先進製程設備，因此難以獨力解決工程問題，並無法往價值鏈上游移動。

伯恩斯坦研究公司追踪中國晶片業的專家Mark Li指出，北京政府的做法阻止了中企把研發進展投入量產，也限制了他們學習更多的交易技巧。

一位前上海微電子裝備工程師透露，公司在2002年剛成立時，最高管理層沒有微影製程經驗，員工透過購買、研究二手設備以及閱讀公開專利和論文等方式，來製造他們的第一台機器；後來在2018年取得突破，其設備可以生產90奈米的晶片，但已落後荷商艾司摩爾（ASML）20年；在那以後，因為難以從國外採購設備，上海微電子裝備就沒有重大進展。

業界人士則呼籲中國要重新思考如何迎頭趕上西方科技業，應聚焦晶片製造的下個時代是什麼樣子，而不是與海外同行競爭。

（中時新聞網 邱怡萱）

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