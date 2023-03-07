騰訊、百度遭拋棄？中國黃金產業換人了

大陸兩會上周末揭幕，產業界出席名單受到關注，為人所熟知的網路巨頭領導者，包括騰訊主席馬化騰、百度總裁李彥宏及網易執行長丁磊等人都未受邀，取而代之的則是半導體、人工智慧等關鍵領域的大老闆，突顯北京當局的科技政策已經有所改變，一代網路巨頭退居二線。

華爾街日報報導，大陸面臨美國的強力制裁，雙方大打科技戰與晶片戰，包括去年10月的先進晶片出口管制措施，一連串的手段都將限制大陸高科技發展，進而降低大陸的軍事與科技實力，美國也得以也維持領先地位。

報導提到，從企業界出席的名單就能發現，大陸高層已經將政策重點轉向供應鏈自給自足與提升技術能力，尤其是被列為關鍵領域的5G技術、人工智慧、機器人及雲端運算等。

騰訊、百度等網路巨頭已非核心，萊頓大學專門研究大陸數位技術的學者Rogier Creemers表示，大陸現在處於決定關鍵政策的時間點，所以他們必須知道哪些技術需要被納入範圍，而哪些不用。

即使已經不屬於核心產業，但對這些網路巨頭來說，並不是沒有好處，Rogier Creemers推估，在此狀況下，網路巨頭受到監管的程度就會降低，過去幾年受到的打壓可能因此結束，今年初，北京當局也曾展現類似的態度。

（中時新聞網 郭宜欣）

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