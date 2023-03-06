陸發改委：消費成經濟增長主力

大陸官方定調「促消費」為今年工作重中之重，大陸國家發改委副主任李春臨6日表示，當前約束消費的不確定因素正逐步消除，上半年消費領域的主要指標將逐步回升，接下來將推出多項擴大消費的利多政策，確保消費成為拉動今年經濟增長的主力。

邁入2023年之後，隨著防疫措施鬆綁，大陸消費明顯反彈。根據大陸官方數據顯示，春節假期大陸國內旅遊出遊3.08億人次，年增23.1％，恢復至2019年同期的88.6％；國內旅遊收入年增30％，恢復至2019年同期的73.1％。

大陸國務院總理李克強5日公布的政府工作報告中，明確指出今年「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」。李春臨6日在國新辦記者會上表示，將繼續推出務實有效的促消費政策，也是進一步落實核心大政方針。

李春臨表示，大陸消費市場呈現快速恢復態勢，地區間人口流動更加頻繁，跨省出行和旅遊大幅提升，餐飲、文化、娛樂等行業迅速回暖，加上春節、元宵等傳統長假，讓年初消費實現「開門紅」。他說，當前一些約束消費的不確定因素正在消除，隨著消費潛力的快速釋放，上半年消費領域主要指標年增率有望逐步回升。展望全年，消費將成為拉動經濟增長的主力。

為推動消費持續恢復，李春臨表示，將重點做好以下工作：首先，多管齊下推動消費平穩增長。制定推出關於恢復和擴大消費的政策，並在穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等方面推出務實有效的政策舉措，釋放居民消費潛力。

其次是增強民眾消費能力。消費能力基於收入，所以要透過多重方式增加城鄉民眾收入，做好基本消費品保供穩價工作，使居民有穩定收入後敢於消費。再者，改善消費環境。包括完善消費爭議多元化解機制，線上消費糾紛調解機制等。

另外，是培育消費新增長點。宣導綠色消費、新型消費，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療、文化衛生體育等領域的消費，鼓勵發展消費新業態新場景，進一步激發消費市場活力。

對於今年物價壓力，李春臨表示，今年受到輸入性通膨風險等多重因素影響，物價仍然面臨一些不穩定因素。但從大陸糧食多年可保持在1.3兆斤的豐收水準以上，同時生豬產能合理充裕，商品供應充足，能源保障有力，保供穩價體系健全等背景下，他樂觀表示，有信心可實現今年全年CPI年增率3％的預期目標。