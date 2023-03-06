陸電動車業競爭白熱化 恐現一家獨占局面

過去幾年大陸的幾家電動汽車製造商在市場上的步調差別不大，但是近期的勢顯示，2023年將是競爭白熱化的一年。美國媒體分析認為，或許大陸的汽車市場會出現一家企業獨占鰲頭的局面。

《華爾街日報》指出，特斯拉以大幅降價拉開了中國汽車市場2023年的序幕，這表明了市場的風向。這家美國汽車製造商的降價幅度在6%至13%，之前特斯拉於去年年底已經實施了一次降價，這種強勢的降價策略促使其他一些公司競相仿效。

報導說，降價確實提振了特斯拉的銷量。但今年1月中國電動汽車市場整體起步緩慢，其中一個原因是許多買家已經選擇在2022年底購車補貼到期之前出手。另外，為期一周的2023年春節假期也落在1月，加上經濟活動也才剛剛開始重新開放。

在中國重新開放之初的混亂局面結束後，隨著消費的回升，2月份電動汽車銷量出現反彈。報導指出，比亞迪、理想汽車與其他電動汽車製造商所宣佈的銷售額都較1月提升，但是2023年的銷售增長率可能低於2022年。

報導說，與2022年底的強勁增長相比，2023年下半年的增長數據尤其可能表現不佳。根據中國汽車工業協會的數據,去年中國售出650萬輛新能源乘用車，幾乎是2021年的2倍，而在中國銷售的汽車中有近30%是電動汽車。隨著鋰和等原材料價格的暴跌，電動汽車行業中實力更強的公司可能會藉此機會擠壓實力較弱的競爭對手並搶占市場份額。

該行業上游的公司也在蓬勃發展，全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代正在降低價格，以擴大市佔率。寧德時代是電池市場的領先和領先公司，就盈利能力而言，它遠小於競爭對手。根據基準礦產公司的數據，今年中國電池級碳酸鋰的價格下降了19%。

報導指出，電池成本的降低可能會為大型電動汽車製造商帶來更多的降價空間。電動汽車市場的領導者比亞迪具有優勢，因為該公司還自己生產電池。

在過去的幾年中，電動汽車的初創企業在中國各地如雨後春筍般湧現，並目它們一直在需求浪潮中蓬勃發展。這種需求部分是由政策補貼驅動的。今年的市場主題看起來更像是淘汰和整合，落後者將被獲勝者吃掉，或退出這場殘酷的競賽。

文章來源：中國電動汽車行業競爭白熱化

（中時新聞網 盧伯華）

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