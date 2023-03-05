陸2023工業經濟有望回升 5大重點產業曝

陸工信部長：今年工業經濟有望回升 這些地方要挑大樑

大陸工信部部長金壯龍5日表示，今年工業經濟發展有不少有利因素，包括疫情防控取得重大決定性勝利，現在大陸的存量政策、增量政策疊加發力，會進一步釋放市場主體活力，釋放居民消費潛力，釋放產業升級動力。工業經濟有望回升向好，「對此我們充滿信心。」

大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂開幕，會後舉行「部長通道」採訪活動，金壯龍、科技部部長王志剛、生態環境部部長黃潤秋接受採訪。

金壯龍說，2022年大陸經濟發展遇到不少困難挑戰，但工業經濟總體回穩向好，工業增加值首次突破人民幣40兆元大關，規模以上增加值年增3.6％。製造業增加值在整個GDP中占27.7％，製造業連續13年居世界首位。從經濟運行的態勢分析，今年1、2月份，製造業採購經理指數（PMI）在50％以上。從工廠的用電、用工、物流等指標分析，大陸工業處於回升向好態勢。

金壯龍說，下一步將重點抓好幾項工作：一是促進重點行業增長。工業行業中有部分行業規模較大，產值占GDP的1％以上，如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，對穩增長起著至關重要作用。要千方百計、想方設法穩住這些行業。

二是加大投資。「十四五」已經部署很多重大工程、重大專案，要實施好，形成更多實物工作量。同時要推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對製造業的支持力度。要充分發揮政府產業投資基金的引領作用，帶動社會資本加大投入。同時要做好外資專案服務保障，鼓勵外資擴大在中國投資。

三是擴大消費。首先要穩住新能源汽車等大宗消費，同時繼續開展智慧家電、綠色建材下鄉活動，推動製造業三品（增品種、提品質、創品牌）行動。

四是發揮地方積極性。要支援東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口優勢。要支援中西部地區積極承接產業轉移，打造新的增長極。要支援東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業，同時發揮京津冀、長三角、粵港澳協同效應。

他表示，在此基礎上，今年還有一個好現象，「各地對製造業投資進一步加大。我們要鼓勵工業大省勇挑大樑。同時，我們支援各地加大製造業發展，為穩增長做貢獻。」