提振GPD 李克強曝優先位置是它

李克強：把恢復和擴大消費擺在優先位置

第十四屆全國人大第一次會議5日正式開幕，大陸國務院總理李克強公佈2023年政府工作報告。李克強指出，今年要把恢復和擴大消費擺在優先位置。此外，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券人民幣（下同）3.8兆元。

李克強表示，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5％左右；城鎮新增就業1,200萬人左右；消費者物價指數年增率3％左右；糧食產量保持在1.3兆斤以上。積極的財政政策加力提效，赤字率擬按3％安排。

要達到上述目標，李克強說，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。多管道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。

政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8兆元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板專案建設，激發民間投資活力。

陸今年產業重點 核心技術攻關與增能源資源

大陸國務院總理李克強5日進行政府工作報告時表示，對未來產業發展，聚焦製造業重點產業鏈，加強重要能源探勘與增加儲備，加速傳產與中小企業數位轉型，支持平台經濟發展，加快建設現代化產業體系。

李克強5日表示，要加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。

加快傳統產業和中小企業數位化轉型，著力提升高階化、智慧化、綠色化水平。加快前沿技術研發和應用推廣。完善現代物流體系。大力發展數位經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

此前中共二十大報告指出，要把經濟著力點放到實體經濟上，供應鏈的穩定、韌性、補短板是重要課題。李克強5日指出，要促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，著力補強產業鏈薄弱環節。科技政策要聚焦自立自強。完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。

李克強提年內八大重點 擴大市場准入、防範金融風險等

第十四屆全國人大第一次會議5日正式開幕，大陸國務院總理李克強公布2023年政府工作報告。對於今年的工作重點，李克強提出八大重點，包括擴大市場准入、防範金融風險等。

李克強表示，今年是政府換屆之年，對於今年工作重點簡述以下八項重點。一，著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多管道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。

二，加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。大力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支援平台經濟發展。

三，深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支援民營經濟和民營企業發展壯大，支援中小微企業和個體工商戶發展，構建親清政商關係。

四，更大力度吸引和利用外資。擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協定。繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。

五，有效防範化解重大經濟金融風險。有效防範化解優質大型房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構。

六，穩定糧食生產和推進鄉村振興。七，推動發展方式綠色轉型。深入推進環境污染防治。加強城鄉環境基礎設施建設，持續實施重要生態系統保護和修復重大工程。八，保障基本民生和發展社會事業。加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題。

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