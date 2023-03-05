李克強：今年GDP增長目標5％左右

第十四屆全國人大第一次會議5日正式開幕，大陸國務院總理李克強公布2023年政府工作報告。李克強指出，今年發展目標為國內生產總值增長5％左右，積極的財政政策加力提效，赤字率擬按3％安排。

大陸2022年經濟增長3％，遠低於5.5％的目標，創下40年來成長率新低。儘管防疫已解封，預計經濟活動可以恢復正常，但因疫情和國際形勢仍不穩定，今年經濟成長目標定為5％，比去年更低。

另一方面，2023年的政府預算赤字則定為國內生產總值（GDP）的3％，高於去年的2.8％。2023年CPI年增率定為3％左右，則與2022年相同。據大陸統計局1月公布，2022年全年CPI年漲2％，低於預期。

李克強指，過去一年全國國內生產總值增長3％，年末城鎮調查失業率降至5.5％，消費者物價指數上漲2％，貨物進出口總額增長7.7％，在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務。中國經濟展現出堅強韌性。

李克強表示，今年發展主要預期目標是，國內生產總值增長5％左右；城鎮新增就業1,200萬人左右，城鎮調查失業率5.5％左右；居民消費價格漲幅3％左右。

李克強：過去五年GDP年均增長5.2％

第十四屆全國人大第一次會議5日正式開幕，大陸國務院總理李克強公布2023年政府工作報告。李克強回顧過去五年，表示極不尋常、極不平凡，五年年均增長5.2％，在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高品質發展。

李克強表示，回顧過去工作有幾大重點。

一，經濟發展再上新台階。國內生產總值增加到人民幣（下同）121兆元，五年年均增長5.2％，十年增加近70兆元、年均增長6.2％，在高基數基礎上實現了中高速增長、邁向高品質發展。財政收入增加到20.4兆元。糧食產量連年穩定在1.3兆斤以上。工業增加值突破40兆元。城鎮新增就業年均1,270多萬人。外匯存底穩定在3兆美元以上。我國經濟實力明顯提升。

二，脫貧任務勝利完成。經過八年持續努力，近1億農村貧困人口實現脫貧，全國832個貧困縣全部摘帽，960多萬貧困人口實現易地搬遷，歷史性地解決了絕對貧困問題。

三，科技創新成果豐碩。構建新型舉國體制，組建國家實驗室，分批推進全國重點實驗室重組。一些關鍵核心技術攻關取得新突破，載人航太、探月探火、深海深地探測、超級電腦、衛星導航、量子資訊、核電技術、大飛機製造、人工智慧等領域創新成果不斷湧現。全社會研發經費投入強度從2.1％提高到2.5％以上，科技進步貢獻率提高到60％以上，創新支撐發展能力不斷增強。

四，經濟結構進一步優化。高技術製造業、裝備製造業增加值年均分別增長10.6％、7.9％，數位經濟不斷壯大，新產業新業態新模式增加值占國內生產總值的比重達到17％以上。區域協調發展戰略、區域重大戰略深入實施。常住人口城鎮化率從60.2％提高到65.2％，鄉村振興戰略全面實施。經濟發展新動能加快成長。

五，基礎設施更加完善。一批防汛抗旱、引水調水等重大水利工程開工建設。高速鐵路運營里程從2.5萬公里增加到4.2萬公里，高速公路里程從13.6萬公里增加到17.7萬公里。新建改建農村公路125萬公里。新增機場容量4億人次。發電裝機容量增長40％以上。所有地級市實現千兆光網覆蓋，所有行政村實現通寬頻。

六，改革開放持續深化。全面深化改革開放推動構建新發展格局，供給側結構性改革深入實施，簡政放權、放管結合、優化服務改革不斷深化，營商環境明顯改善。共建“一帶一路”扎實推進。推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施，建成全球最大自由貿易區。貨物進出口總額年均增長8.6％，突破40兆元、連續多年居世界首位，吸引外資和對外投資居世界前列。

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