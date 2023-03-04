陸經濟可望觸底 企業獲利將回溫

受惠於盼望已久的解封政策，中國股市2023年以來表現不俗，連帶挹注多數新興市場，包括韓國，其化工與銀行類股的表現不俗。半導體類股亦有強勁表現，進而帶動台灣股市走揚。

此外，中國政府再度承諾推動經濟，且有跡象顯示對民間企業監管力道降低，均進一步帶動股市成長，上證綜合指數2023年以來上漲超過7％。此外，雖然去年外資流出中國A股，但自中國放棄清零政策以來，過去2.5個月來已看到資金淨流入超過285億美元，做多股票的投資人目前雖大幅減碼中國A股，但已開始變得積極，並在1月逢低布局。

另一方面，數據亦顯示中國經濟活動回溫。2月官方製造業與服務業採購經理人指數（PMI）分別增至52.6與56.3，兩者自2022年9月以來已連續兩個月高於50大關。其他經濟指標如2022年12月工業生產與零售營收，表現亦優於預期、2022年第四季GDP較上年同期成長2.9％，同樣高出市場預期。考量基期效應，聯博預計中國2023年GDP成長率強勁反彈。

聯博認為，三項與中國股市相關的風險逐漸消失。第一，中國已經鬆綁了防疫清零政策。中國棄守清零政策後，儘管新冠肺炎病例激增對短期經濟復甦構成壓力，但感染迅速見頂將支持民間消費大幅反彈，可能成為中國經濟復甦的主要推動力。家庭消費力道正逐漸逼近疫前水準，民間需求逐步回溫，包括國內旅遊與服務業支出均加速成長。

第二，中美地緣政治緊張局勢有所緩解，例如中國在美國上市的存託憑證（ADR）的退市風險暫時移除。第三，支持經濟成長重回中國政府工作重點。政策轉向有利於民營企業和平台經濟，以及放寬房地產監管。此外，能源安全和科技獨立的長期戰略政策仍然是重點領域。

值得注意的是，中國經濟短期還是面臨若干風險，包括出口需求減緩與出口商品通縮，復甦之路預期仍會崎嶇不平。加上地方政府面臨諸多壓力，包括土地銷售與租賃趨緩、企業減稅、防疫檢測成本等，鬆綁防疫限制預計導致疫情斷斷續續升溫，進而衝擊就業市場與經濟活動。

儘管上述局勢尚不明朗，但聯博認為最壞的情況已經過去。短期而言，預期消費需求將帶動經濟回溫，有助於支撐出口，因為在外部需求疲弱與全球面臨經濟衰退風險的背景下，中國出口表現不振。此外，市場評價面具吸引力，也可能近一步回升。考量中國經濟與企業獲利可能在未來幾個月觸底，企業獲利一旦回溫，可望帶動下一階段的經濟復甦。

雖然中國經濟可能需要一段時間才能完全重拾動能，但股市持續蘊藏充沛的投資機會。不過未來十年的投資機會不同於過去，焦點應由高成長股轉移至布局現金流穩健、評價具吸引力的價值型企業。

有鑑於經濟持續重啟與政府出手提振消費，聯博認為，短期內消費型企業的投資機會，相對具吸引力，長期則看好營運與中國長期政策接軌的企業，譬如科技安全與中國減碳政策的受惠業者。

（文／聯博集團中國股票投資組合經理 John Lin）