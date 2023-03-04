新能源車議題 聚焦電池回收

大陸衝刺新能源汽車產業，爭取成為此趨勢產業的全球領導者，但隨著動力電池退役潮即將來臨，電池回收再利用等議題成為大陸「兩會」關注焦點，產業界要角紛紛對此進行布局。

大陸民營汽車巨頭吉利控股董事長、全國政協委員李書福4日在政協開幕式前的委員通道上表示，大陸新能源車工業有個特點，就是按照環保、可持續的生態鏈進行建設，例如大陸鋰離子電池回收再利用處於高水平，鎳和鋰的回收超過95％，整個新能源車已形成一個循環再利用體系。

多家機構認為，未來五年是大陸動力電池回收的首波高峰。民生證券預計，大批2017年的汽車動力電池將在2023年迎來回收期。高工產業研究院估計，2025年大陸退役動力電池累計將達137.4GWh。

該狀況帶來新商機，國海證券估算，2027年大陸動力電池回收業市場規模或逾人民幣（下同）千億元，至少有四家企業在年內對該領域布局，相關投資案超過10起。

另外，今年不少汽車與電池產業重點企業業者成為全國「兩會」的代表與委員，對電池相關提案也激增。譬如，鉛酸電池企業駱駝股份劉長來指出，當前大陸動力電池回收業仍缺乏強制性規範，出現無序競爭現象，需要建立相關體系，充分循環利用退役電池裡最豐富的鋰、鈷、鎳。

天能控股董事長張天任表示，回收外也要加強鋰電產業鏈的梯次利用，在鋰電池性能下降到原性能的80％時，雖達不到電動車標準，但可用於其他要求低的場合，最大化鋰電池的利用。其他電池提案方面，寧德時代董事長曾毓群表示，要加快推動電池儲能領域發展，並發展如動力電池護照制度以妥善管理電池。