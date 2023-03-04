美傳再限制華為 輝達恐遭殃

大陸全國「兩會」期間，如何擺脫技術被美國「卡脖子」可說是重點議題。4日傳出，美國擬擴大對中國資通訊大廠華為的限制，GPU巨頭輝達業績或將因此大幅受挫。

路透4日引述政府承包商報告指出，美國商務部有意在2023年修正對華為的出口許可，此舉或影響輝達、高通等美國大廠的業績，尤其可能對輝達造成重大影響。

報告指出，高通經營上也可能因美方政策變化受到影響，但無法獲得高通晶片恐怕對華為手機等業務產生更大衝擊。

報導稱，華為在2019年被美國商務部列入實體清單，但隨後美國批准企業繼續出口華為5G技術以下商品的許可，但當前美國出現擴大限制的聲浪，部分人士要求將限制擴大到4G以及其他潛力科技領域，甚至認為應該要完全禁止美企出口華為。

報導引述美國國務院官員指出，相關文件為承包商初稿，美國政府會根據不同情況與主題來撰寫多份報告，報告也都會有不同的結論。

但要注意的是，目前與輝達GPU有密切關係的AI等領域是美國緊盯的科技項目，美國在去年10月就對中國祭出相關限制，而華為又是中企科技業領軍者，也是與美企交易最密切的企業之一，因此拜登政府正密切評估加大封鎖華為的潛在後果。

另外，華爾街日報引述美國國會議員的報告副本指出，美國財政部有新措施蓄勢待發，可能禁止美國機構對中國等敵意國家在科技等部分領域進行投資。知情人士表示，新措施預計會涵蓋先進半導體、超級計算及AI等領域，加大封鎖美國創投與私募股權機構將資金流入中國。